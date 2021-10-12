Экс-губернатор Ярославской области назначен помощником президента РФ

Владимир Путин подписал указ "О помощнике Президента Российской Федерации".

"Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником Президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию", - приводит текст документа пресс-служба Кремля.

Дмитрий Миронов родился 13 октября 1968 года в Хабаровске. Окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. С 1990 года по 2013 год непрерывно проходил службу на различных должностях в КГБ СССР и органах государственной охраны Российской Федерации, говорится на портале органов власти Ярославской области. С 2013 года перешел на службу в МВД РФ, занимал руководящие должности. В 2015 году занял пост заместителя министра внутренних дел.

В 2016 году был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области, в 2017 стал главой региона.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.10.2021, 23:58
    Гость: Стесняюсь спросить

    сколько человек в администрации президента и зачем президенту такое количество помощников - бездельников?

  3. 12.10.2021, 19:56
    Гость: В2831

    Президент и его Администрация,Правительство и Госдума-это точно аквариум.Из него нет выхода, есть только вход.И нахождение в нем(аквариуме)пожизненное. Если попал то на всю жизнь!Не жизнь,а малина!
    И они все в нем неприкасаемые!

  4. 12.10.2021, 19:39
    Гость: stalker

    "С 1990 года по 2013 год непрерывно проходил службу на различных должностях в КГБ СССР и органах государственной охраны Российской Федерации...". Все понятно. Проверенный товарищ и свой человек. В доску. Можно подумать, что принадлежность к этим органам сейчас у кого-то уважение вызывает. Не с их лопустительства СССР, которому они присягали, рухнул ?

  5. 12.10.2021, 18:57
    Гость: Снова КГБ.

    Кто бы сомневался.
    У нас все губернаторы "оттуда"?
    Тогда понятно, почему экономика в .опе.

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