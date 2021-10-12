Экс-губернатор Ярославской области назначен помощником президента РФ

18:37 12.10.2021

Владимир Путин подписал указ "О помощнике Президента Российской Федерации".

"Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником Президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию", - приводит текст документа пресс-служба Кремля.

Дмитрий Миронов родился 13 октября 1968 года в Хабаровске. Окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. С 1990 года по 2013 год непрерывно проходил службу на различных должностях в КГБ СССР и органах государственной охраны Российской Федерации, говорится на портале органов власти Ярославской области. С 2013 года перешел на службу в МВД РФ, занимал руководящие должности. В 2015 году занял пост заместителя министра внутренних дел.

В 2016 году был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области, в 2017 стал главой региона.