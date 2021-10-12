Экс-губернатор Ярославской области назначен помощником президента РФ
Владимир Путин подписал указ "О помощнике Президента Российской Федерации".
"Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником Президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию", - приводит текст документа пресс-служба Кремля.
Дмитрий Миронов родился 13 октября 1968 года в Хабаровске. Окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. С 1990 года по 2013 год непрерывно проходил службу на различных должностях в КГБ СССР и органах государственной охраны Российской Федерации, говорится на портале органов власти Ярославской области. С 2013 года перешел на службу в МВД РФ, занимал руководящие должности. В 2015 году занял пост заместителя министра внутренних дел.
В 2016 году был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области, в 2017 стал главой региона.
Комментарии читателей Оставить комментарий
сколько человек в администрации президента и зачем президенту такое количество помощников - бездельников?
Малина земляничная в томатном соусе.
Президент и его Администрация,Правительство и Госдума-это точно аквариум.Из него нет выхода, есть только вход.И нахождение в нем(аквариуме)пожизненное. Если попал то на всю жизнь!Не жизнь,а малина!
И они все в нем неприкасаемые!
"С 1990 года по 2013 год непрерывно проходил службу на различных должностях в КГБ СССР и органах государственной охраны Российской Федерации...". Все понятно. Проверенный товарищ и свой человек. В доску. Можно подумать, что принадлежность к этим органам сейчас у кого-то уважение вызывает. Не с их лопустительства СССР, которому они присягали, рухнул ?
Кто бы сомневался.
У нас все губернаторы "оттуда"?
Тогда понятно, почему экономика в .опе.