В Россию вернутся 300 тысяч амнистированных узбеков и таджиков

© KM.RU, Алексей Белкин

МВД РФ приняло решение снять запрет на въезд с 300 тысяч мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Об этом рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

"Путём достаточно долгих и сложных переговоров удалось договориться, и 150 тысяч граждан Таджикистана и 150 тысяч граждан Узбекистана были амнистированы", - сказал он.

По словам Коженова, в России амнистировали до 300 000 этнических бандитов, которые криминализировали образ мигрантов в России. При этом амнистия не коснулась тех мигрантов-преступников, которых депортировали из России по решению суда.

Президент Федерации мигрантов посоветовал депортированным преступникам проверять информацию о себе в базах данных, которые должны были обновиться с августа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.10.2021, 15:50
    Гость: Хе хе...

    И получить по хребту дубинками ОМОНа за несанкционированный митинг, неразрешенное массовое мероприятие и вообще за эхстримизьмь...

  4. 13.10.2021, 15:05
    Гость: Петр

    А судя по темпам, с которыми власть в России осыпает азиатов благодеяниями, через годик им просто всем российские паспорта дадут. Ну а русским в ЦА останется только облизнуться, конечно.

  5. 13.10.2021, 15:04
    Гость: Ага.

    Щас я брошу работу старшего инженера и пойду на стройку или в "кулъеры". Заодно начну наркотой приторговывать.

Все комментарии (27)
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