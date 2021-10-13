В Россию вернутся 300 тысяч амнистированных узбеков и таджиков
МВД РФ приняло решение снять запрет на въезд с 300 тысяч мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Об этом рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
"Путём достаточно долгих и сложных переговоров удалось договориться, и 150 тысяч граждан Таджикистана и 150 тысяч граждан Узбекистана были амнистированы", - сказал он.
По словам Коженова, в России амнистировали до 300 000 этнических бандитов, которые криминализировали образ мигрантов в России. При этом амнистия не коснулась тех мигрантов-преступников, которых депортировали из России по решению суда.
Президент Федерации мигрантов посоветовал депортированным преступникам проверять информацию о себе в базах данных, которые должны были обновиться с августа.
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И получить по хребту дубинками ОМОНа за несанкционированный митинг, неразрешенное массовое мероприятие и вообще за эхстримизьмь...
В Москве уже есть таблички на узбекском.
пора на узбекский переходить?
А судя по темпам, с которыми власть в России осыпает азиатов благодеяниями, через годик им просто всем российские паспорта дадут. Ну а русским в ЦА останется только облизнуться, конечно.
Щас я брошу работу старшего инженера и пойду на стройку или в "кулъеры". Заодно начну наркотой приторговывать.