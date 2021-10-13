В Россию вернутся 300 тысяч амнистированных узбеков и таджиков

12:33 13.10.2021

МВД РФ приняло решение снять запрет на въезд с 300 тысяч мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Об этом рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

"Путём достаточно долгих и сложных переговоров удалось договориться, и 150 тысяч граждан Таджикистана и 150 тысяч граждан Узбекистана были амнистированы", - сказал он.

По словам Коженова, в России амнистировали до 300 000 этнических бандитов, которые криминализировали образ мигрантов в России. При этом амнистия не коснулась тех мигрантов-преступников, которых депортировали из России по решению суда.

Президент Федерации мигрантов посоветовал депортированным преступникам проверять информацию о себе в базах данных, которые должны были обновиться с августа.