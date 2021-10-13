Путин назвал причину роста цены на газ в Европе
Цены на газ в Европе рекордно выросли из-за нехватки электроэнергии. Об этом сказал на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РБК.
«Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», — заявил российский лидер.
По словам президента, дефицит электроэнергии возник из-за снижения выработки на ветряных электростанциях. После зимы, которая привела к дефициту топлива на европейских газохранилищах, многие европейские игроки не стали спешить с закачкой, понадеявшись на спот, «на невидимую руку рынка», что придало ценам дополнительный импульс, добавил он.
Глава государства также заявил, что скачок цен на энергоносители негативен и для потребителей, и для производителей.
Путин также добавил, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на мировой рынок до конца 2021 года. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что Россия увеличила до максимума поставки газа в Европу по действующим контрактам и не может нарастить экспорт топлива.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ВВП дал понять-сами вы дураки!
Где рупор перестройки? Где Гретка Тунберг?
Почему молчит говорящая голова "зеленой энергетики"?
Где "вечнозеленые" из ФРГ? Палец в ж...е застрял?
Почему штаты гонят СПГ в Китай а не в ЕС?
Своя рубашенка не жмет и ближе к телу!
Вот Вам весь базар!
где Леонид Каневский тыкает в грудь дядюшку Сэма ,приговаривая "Это совсем другая история"
Газпром не основной поставщик газа в Европейские страны.
Это истиная правда. Он имеет около 25 процентов всего. И поэтому погоды не делает. Основные поставки идут в долгосрочных договорах. И тут надо отметить, что условия поставки по этим договорам Газпром не нарушил ни на йоту.
остальное поставляют дочки Газпрома, а это совсем другие юридические лица.
И у них нет договоров с европейскими потребителями. Это было так сделано в пику европейской энергетической хартии, где нельзя превышать квот на поставки. А нашим жуликам, этого и надо было. Дочки газпрома независимые компашки и качают наш с вами газ под предлогом коммерческим в рамках общей квоты, но без контрактов. То есть по свободной продаже на европейском рынке.
далее механизм простой. Газпром выполняет? да!!! Остальные не обязаны особо корячиться. Да и не могли они этого сделать. По украинской части прогон упал до минимума (предлог - стареющая сеть), по белорусской тоже сократилась до минимума (там были организованы ремонты срочные по прорывам. А по Северному потоку тоже по минималке, но достаточной, чтобы газпром выполнил свои контракты. И вот дочки газпрома, у которых нет контрактов не смогли свою часть газа в европу качнуть. Ну просто мама не дала им такой возможности. И часть независимых, что туда газ качала, тоже были отсечены.
Так что у газпрома всё чисто. но...цена пошла в верх именно из-за недопоставок дочками газпрома и независимым производителям.
Доказать это весьма проблематично.
Кто тебя так учил врать?
Надоел он уже за 55 лет. Всё.