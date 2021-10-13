Путин назвал причину роста цены на газ в Европе

15:21 13.10.2021

Цены на газ в Европе рекордно выросли из-за нехватки электроэнергии. Об этом сказал на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РБК.

«Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», — заявил российский лидер.

По словам президента, дефицит электроэнергии возник из-за снижения выработки на ветряных электростанциях. После зимы, которая привела к дефициту топлива на европейских газохранилищах, многие европейские игроки не стали спешить с закачкой, понадеявшись на спот, «на невидимую руку рынка», что придало ценам дополнительный импульс, добавил он.

Глава государства также заявил, что скачок цен на энергоносители негативен и для потребителей, и для производителей.

Путин также добавил, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на мировой рынок до конца 2021 года. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что Россия увеличила до максимума поставки газа в Европу по действующим контрактам и не может нарастить экспорт топлива.