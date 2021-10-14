Госдума не поддержала инициативу КПРФ начать расследование пыток в колониях

© KM.RU, Алексей Белкин

«Единая Россия» отклонила предложенный КПРФ вопрос о возбуждении парламентского расследования из-за публикации видеозаписи с пытками заключенных в российских колониях, которую ранее опубликовал правозащитный проект Gulagu.net,  сообщил в своем Facebook депутат от партии КПРФ Алексей Куринный, который внес данное постановление. 

Коммунисты планировали направить расследование комитету по безопасности и коррупции. По словам депутата Алексея Куринного, парламент мог бы подготовить предложения, которые бы не допустили новых пыток над заключенными, либо выступить за привлечение к ответственности за распространение ложных данных, пишет «Коммерсант».

Однако депутат от «Единой России» и замглавы профильного комитета Анатолий Выборный отверг предложение, объяснив решение тем, что парламентское расследование повлияло бы на деятельность следствия и суда в условиях, когда уголовные дела уже возбуждены.

В начале октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал в своем YouTube видеозапись с пытками и изнасилованиями заключенных. По информации правозащитников, записи были сделаны в саратовской туберкулезной больнице ФСИН №1, а также в колониях в Белгородской области и на Камчатке.

14 октября ФСИН запросила у Gulagu.net видеоархив с пытками заключенных для расследования. По фактам пыток заключенных в Саратовской области следователи возбудили несколько уголовных дел, а ФСБ и Генпрокуратура объявили серию проверок. На фоне инцидента начальник УФСИН Саратовской области ушел в отставку.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.10.2021, 02:30
    Гость: ABCD

    Похоже, что ГД вообще мало волнует фат того, что в тюрягах РФ полный беспредел, нарушаются права граждан, пытки и издевательство.
    Как бы демократично, то, что холопов мордуют, так на то и власть, что бы страх перед властью знали.
    Вот если холоп слугу народа ударит или оскорбит, тут власть себя показывает во всей красе.
    Власть в который раз публично вытерла ноги о лицо народа.

  5. 15.10.2021, 00:17
    Гость: А зачем

    Ведь и так всё хорошо. Самоизбранные довольны и проблемы быдла их не интересует.

Все комментарии (14)
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