Госдума не поддержала инициативу КПРФ начать расследование пыток в колониях

22:06 14.10.2021

«Единая Россия» отклонила предложенный КПРФ вопрос о возбуждении парламентского расследования из-за публикации видеозаписи с пытками заключенных в российских колониях, которую ранее опубликовал правозащитный проект Gulagu.net, сообщил в своем Facebook депутат от партии КПРФ Алексей Куринный, который внес данное постановление.

Коммунисты планировали направить расследование комитету по безопасности и коррупции. По словам депутата Алексея Куринного, парламент мог бы подготовить предложения, которые бы не допустили новых пыток над заключенными, либо выступить за привлечение к ответственности за распространение ложных данных, пишет «Коммерсант».

Однако депутат от «Единой России» и замглавы профильного комитета Анатолий Выборный отверг предложение, объяснив решение тем, что парламентское расследование повлияло бы на деятельность следствия и суда в условиях, когда уголовные дела уже возбуждены.

В начале октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал в своем YouTube видеозапись с пытками и изнасилованиями заключенных. По информации правозащитников, записи были сделаны в саратовской туберкулезной больнице ФСИН №1, а также в колониях в Белгородской области и на Камчатке.

14 октября ФСИН запросила у Gulagu.net видеоархив с пытками заключенных для расследования. По фактам пыток заключенных в Саратовской области следователи возбудили несколько уголовных дел, а ФСБ и Генпрокуратура объявили серию проверок. На фоне инцидента начальник УФСИН Саратовской области ушел в отставку.