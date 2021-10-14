Журналисты сняли в больнице привитого парня в сюжете о противниках прививок

В Белгородской области журналисты "9 канала" сняли репортаж из ковидного госпиталя в Старом Осколе. Телевизионщики рассказали о так называемых антиваксерах - противниках прививок от коронавируса и о том, как проходит их лечение в переполненной этими самыми антиваксерами больнице.

Одним из героев сюжета был 27-летний Никита, тренер по вольной борьбе, который "не пьёт и не курит". Он лежит в госпитале уже два месяца с "90% поражением легких". Коронавирусом у него переболела вся семья, но самое тяжелое течение болезни - у него. Причина этому - отсутствие прививки от коронавируса, поясняют журналисты.

Конфуз случился, когда на вопрос корреспондента, почему он не прививался - было некогда, не верил, из каких-то предубеждений - Никита ответил, что он прививался. Замешательство телевизионщиков было недолгим. "Мы этот момент опустим, и скажешь, что прививаться надо и все такое прочее", - нашла решение журналистка.

Правда вскрылась, когда разговор с репортерами, записанный на телефон, выложили в сеть. А в сюжете Никита так и значится - непривитый, и "ему хуже всех". 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.10.2021, 20:29
    Гость: Чавес 10

    Причина тут серьезнее - спайковый белок, основной компонент всех ковидных вакцин, обладает нейротоксиченским действием. Отсюда все их поведение и отсутствие самокритичности.

  2. 14.10.2021, 20:21
    Гость: Уже пол года достоверно известно, что Ковид19

    Распространяется через лавочки и беседки. Но это не помешало устроить толпы Алых Парусов, МАКС и т.п. Шоу "Выборы" должно состояться! Ну, а теперь, после "выборов", бандитская власть может оторваться всласть! Чем она и занимается.

  3. 14.10.2021, 20:08
    Гость: Не надоело

    переписывать геббельсовские листовки? Ведь родственники Геббельса могут и в суд вас потащить за незаконное цитирование чужих произведений.

  4. 14.10.2021, 18:47
    Гость: Не креативно у вас выходит.

    Если борец,надо было изобразить борьбу с вирусом.
    Вируса мог бы сыграть Песков,а то и Хабиб

  5. 14.10.2021, 18:34
    Гость: детектор лжи

    Сколько таких Никит числятся не привитыми в нарисованной минздравом статистике? Да и "короной" ли болеют те Никиты?

Все комментарии (48)
Выбор читателей
«Кемская волость? Да забирайте на здоровье!» Минсельхоз решил раздать русские земли узбекам
Коронавирус
Прививка от безумия
Почему ушел канцлер Австрии
Избранное
Блеск и нищета «Москвабада». Часть вторая. Крушение творческих надежд
Как здоровый сон влияет на деятельность организма?
Иван Грозный. Краткая биография. Важные вехи жизни
«Всем наплевать, выживешь ты или нет»: коронавирус непоправимо изменил все сферы нашей жизни
Солистка «Мельницы» призвала поддержать отечественного производителя на «сказочном» концерте
Лояльность россиян к службе в армии достигла небывало высокого показателя
Новая нефть. Бюджет страны спасают простые русские люди, но Минфину на них плевать
«Калинов Мост», 9 октября, ККЗ «Панорама» (Тверь)
«Ни Родины, ни флага, ни героев»: Гагарина свергли с пьедестала
Госдума закладывает для граждан «минное поле» из запретов
Самые первые месяцы в жизни ребенка