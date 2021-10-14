Журналисты сняли в больнице привитого парня в сюжете о противниках прививок
В Белгородской области журналисты "9 канала" сняли репортаж из ковидного госпиталя в Старом Осколе. Телевизионщики рассказали о так называемых антиваксерах - противниках прививок от коронавируса и о том, как проходит их лечение в переполненной этими самыми антиваксерами больнице.
Одним из героев сюжета был 27-летний Никита, тренер по вольной борьбе, который "не пьёт и не курит". Он лежит в госпитале уже два месяца с "90% поражением легких". Коронавирусом у него переболела вся семья, но самое тяжелое течение болезни - у него. Причина этому - отсутствие прививки от коронавируса, поясняют журналисты.
Конфуз случился, когда на вопрос корреспондента, почему он не прививался - было некогда, не верил, из каких-то предубеждений - Никита ответил, что он прививался. Замешательство телевизионщиков было недолгим. "Мы этот момент опустим, и скажешь, что прививаться надо и все такое прочее", - нашла решение журналистка.
Правда вскрылась, когда разговор с репортерами, записанный на телефон, выложили в сеть. А в сюжете Никита так и значится - непривитый, и "ему хуже всех".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Причина тут серьезнее - спайковый белок, основной компонент всех ковидных вакцин, обладает нейротоксиченским действием. Отсюда все их поведение и отсутствие самокритичности.
Распространяется через лавочки и беседки. Но это не помешало устроить толпы Алых Парусов, МАКС и т.п. Шоу "Выборы" должно состояться! Ну, а теперь, после "выборов", бандитская власть может оторваться всласть! Чем она и занимается.
переписывать геббельсовские листовки? Ведь родственники Геббельса могут и в суд вас потащить за незаконное цитирование чужих произведений.
Если борец,надо было изобразить борьбу с вирусом.
Вируса мог бы сыграть Песков,а то и Хабиб
Сколько таких Никит числятся не привитыми в нарисованной минздравом статистике? Да и "короной" ли болеют те Никиты?