В Госдуме отказались от идеи продавать алкоголь по QR-кодам
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что не поддерживает идею продавать спиртосодержащие напитки по QR-кодам.
Напомним, что такую меру предложила бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова с целью нарастить темпы вакцинации от коронавирусна.
«Для тех, кто является категорическим противником вакцинации, тоже непонятно, каким образом они коррелируют с любителями или противниками алкоголя», - цитирует слова депутата агентство городских новостей «Москва».
По словам Бессараб, данная меру является избыточной и сейчас достаточно того, что алкоголь не продают несовершеннолетним гражданам.
При этом она считает необходимым поддержать продающие алкоголь торговые точки. «Нужно пожалеть наши торговые точки, потому что QR-код и получение соответствующего оборудования по его считке требует дополнительных вложений средств», - добавила Бессараб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Совершенно идиотская идея продавать алкоголь по QR-кодам. Зачем это нужно ? Получается, что алкоголь смогут покупать только те, кто вакцинировался. И употреблять вместо дополнительной иммунопрофилактики. Или чтобы вакцинацию обмыть.
Оно конешно... этож каки убытки...
В её удовлетворении нельзя отказывать гражданам даже во имя победы над "пандемией"? СлабО, стало быть, объявить табу на покупку алкоголя всем тем, кто не вакцинирован?
Вот она, подлинная суть "борьбы с ковидом" и "заботы о здоровье дорогих россиян": навар от продажи спиртного на первом месте, спасение плебса от вируса - на N-ном по значимости для государства!?
Алко-мафия из "увяжаемых" людей (в том числе в госдуме) - не разрешила.
Хотя алкоголь повинен почти во всех бытовых преступлениях, деградации и прочих смертях.