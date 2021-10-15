В Госдуме отказались от идеи продавать алкоголь по QR-кодам

16:42 15.10.2021

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что не поддерживает идею продавать спиртосодержащие напитки по QR-кодам.

Напомним, что такую меру предложила бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова с целью нарастить темпы вакцинации от коронавирусна.

«Для тех, кто является категорическим противником вакцинации, тоже непонятно, каким образом они коррелируют с любителями или противниками алкоголя», - цитирует слова депутата агентство городских новостей «Москва».

По словам Бессараб, данная меру является избыточной и сейчас достаточно того, что алкоголь не продают несовершеннолетним гражданам.

При этом она считает необходимым поддержать продающие алкоголь торговые точки. «Нужно пожалеть наши торговые точки, потому что QR-код и получение соответствующего оборудования по его считке требует дополнительных вложений средств», - добавила Бессараб.