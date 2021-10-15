В Госдуме отказались от идеи продавать алкоголь по QR-кодам

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что не поддерживает идею продавать спиртосодержащие напитки по QR-кодам.

Напомним, что такую меру предложила бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова с целью нарастить темпы вакцинации от коронавирусна.

«Для тех, кто является категорическим противником вакцинации, тоже непонятно, каким образом они коррелируют с любителями или противниками алкоголя», - цитирует слова депутата агентство городских новостей «Москва».

По словам Бессараб, данная меру является избыточной и сейчас достаточно того, что алкоголь не продают несовершеннолетним гражданам.

При этом она считает необходимым поддержать продающие алкоголь торговые точки. «Нужно пожалеть наши торговые точки, потому что QR-код и получение соответствующего оборудования по его считке требует дополнительных вложений средств», - добавила Бессараб.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.10.2021, 19:16
    Гость: stalker

    Совершенно идиотская идея продавать алкоголь по QR-кодам. Зачем это нужно ? Получается, что алкоголь смогут покупать только те, кто вакцинировался. И употреблять вместо дополнительной иммунопрофилактики. Или чтобы вакцинацию обмыть.

  3. 15.10.2021, 17:50
    Гость: Потребность в выпивке - это "святое"?

    В её удовлетворении нельзя отказывать гражданам даже во имя победы над "пандемией"? СлабО, стало быть, объявить табу на покупку алкоголя всем тем, кто не вакцинирован?
    Вот она, подлинная суть "борьбы с ковидом" и "заботы о здоровье дорогих россиян": навар от продажи спиртного на первом месте, спасение плебса от вируса - на N-ном по значимости для государства!?

  4. 15.10.2021, 17:30
    Гость: Бобёр

    Алко-мафия из "увяжаемых" людей (в том числе в госдуме) - не разрешила.
    Хотя алкоголь повинен почти во всех бытовых преступлениях, деградации и прочих смертях.

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