20:08 15.10.2021

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения в день ее старта - 15 октября, сообщает РИА Новости.

Глава государства заполнил электронную анкету на сайте госуслуг. На распространенных видеокадрах было видно, что он указал свою фамилию, имя и отчество, сообщил, что по указанному адресу он проживает постоянно (12 месяцев и более) и является членом домохозяйства.

Путин призвал всех россиян также сделать это, потому что на основе полученных данных можно будет принимать более эффективные решения.

"Хочу сказать, что это не формальное дело, - подчеркнул он. - В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность - оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие", - сказал президент.