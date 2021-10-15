Путин принял участие во Всероссийской переписи населения

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения в день ее старта - 15 октября, сообщает РИА Новости.

Глава государства заполнил электронную анкету на сайте госуслуг. На распространенных видеокадрах было видно, что он указал свою фамилию, имя и отчество, сообщил, что по указанному адресу он проживает постоянно (12 месяцев и более) и является членом домохозяйства.

Путин призвал всех россиян также сделать это, потому что на основе полученных данных можно будет принимать более эффективные решения.

"Хочу сказать, что это не формальное дело, - подчеркнул он. - В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность - оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие", - сказал президент.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.10.2021, 05:37
    Гость: Питон

    Президентский будильник больше близко не показывают, чтобы снова не лоханутся как с голосованием в Госдуму на несколько дней раньше, он видимо также и в переписи поучаствовал заранее. И что он про профессию ответил царь, верховный правитель РФ или немецкий шпион.

  5. 16.10.2021, 02:44
    Гость: Верно внерно.

    Единственный человек, которыйчто-то значит в этой стране переписался, - значит все, закончили. Остальные все равно так, фауна.

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