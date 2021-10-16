Задержаны трое участников очередного конфликта в московском метро
Трое человек задержаны в рамках расследования инцидента в московском метро, который произошел 12 октября.
Тогда четверо агрессивно настроенных мужчин приставали к женщине в вагоне электропоезда на перегоне «Волгоградский проспект» — «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. На ее защиту встал мужчина, после перепалки с которым нарушители пытались вытащить его из вагона и толкали окружающих. Впоследствии за него заступились другие пассажиры, а отряд полиции на платформе ближайшей станции метро разнял конфликтующих. Всех участников инцидента доставили для разбирательства в участок.
Несмотря на то что никто не пострадал, событие на этом не было исчерпано. Изначально зачинщиков конфликта Кузьминский районный суд города привлек к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Основанием для этого стали нецензурная брань и «явное неуважение к обществу», пишет Газета.RU.
Но Следственный комитет по результатам проверки, которую поручил провести глава СКР Александр Бастрыкин, обнаружил в действиях фигурантов признаки уголовного дела.
Накануне СК РФ возбудил против них дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Задержанным, которыми оказались мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, предъявлено обвинение. Им грозит до семи лет лишения свободы. В ведомстве отмечают, что конфликт имел «повышенную общественную опасность», поскольку вагон был переполнен.
В ближайшее время следствие подаст ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Имена обвиняемых не приводятся.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Давно уже пора применять строжайшие меры к подобным "гостям"! Распоясались,чувствуют здесь себя хозяевами. Винова власть,попускавшая подобные действия и тем дала уверенность "зверькам" в их поступках.
Мразей нужно по-любому наказывать и везде, где бы то ни было, потому как мразь - она и в Африке мразь!
Что необходимо сделать в России, так это установить Лимит на приезжих ( не путать с футболом!), так как наблюдается перенасыщенность сволочей из числа приезжающих ( всех не научишь и всех не обучишь, жизни не хватит(!), а Власть имущим, необходимо контролировать данные «наплывы» гастарбайтеров, многие из которых шаромыжничают в поисках «чего-то».., а из-за этого и идёт всё наперекосяк!
Гастарбайтеров необходимо Официально (!!!) направлять , не скопом, а при естественной необходимости в те места ( села и города, с минимум прожиточным в 5 лет!), где они смогут себя проявить с Нормальной стороны ( узнают быт, привычки людей в России, традиции и..), не превысив Коренное население (!) этих деревень и городов ( не более 10% от общего населения!). Да и государству будет возможность отбирать Специалистов и иметь меньше хлопот с такими «сверхчеловекоми»))
Хорошо одно, что в Москве ( наконец-то!) услышали об одной из животрепещущих проблем Всей России, так как проверить и отфильтровать этот наплыв ( с расселением по деревням и сёлам!) уже давно пора! Пора систематизировать весь этот процесс, а не впускать ( я считаю)- бездумно по 300 тысяч сразу.. , без всяких оговорок и Законных требований от самой России!
Перенасыщенность городов и..- очевидна, а кто этим занимается в России? Кому не безразлична жизнь в России- только Форумчанам!?
Спасибо Полиции и Людям оказавшимся рядом!
а зачем имена? по бородам видно. Самое крутое ругательство слышно открытым текстом: " понаехали блин", голос женский.
Что,командиры прикажут то,и скажут...
К мужчине-контролеру.