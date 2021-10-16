Задержаны трое участников очередного конфликта в московском метро

12:52 16.10.2021

Трое человек задержаны в рамках расследования инцидента в московском метро, который произошел 12 октября.

Тогда четверо агрессивно настроенных мужчин приставали к женщине в вагоне электропоезда на перегоне «Волгоградский проспект» — «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. На ее защиту встал мужчина, после перепалки с которым нарушители пытались вытащить его из вагона и толкали окружающих. Впоследствии за него заступились другие пассажиры, а отряд полиции на платформе ближайшей станции метро разнял конфликтующих. Всех участников инцидента доставили для разбирательства в участок.

Несмотря на то что никто не пострадал, событие на этом не было исчерпано. Изначально зачинщиков конфликта Кузьминский районный суд города привлек к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Основанием для этого стали нецензурная брань и «явное неуважение к обществу», пишет Газета.RU.

Но Следственный комитет по результатам проверки, которую поручил провести глава СКР Александр Бастрыкин, обнаружил в действиях фигурантов признаки уголовного дела.

Накануне СК РФ возбудил против них дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Задержанным, которыми оказались мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, предъявлено обвинение. Им грозит до семи лет лишения свободы. В ведомстве отмечают, что конфликт имел «повышенную общественную опасность», поскольку вагон был переполнен.

В ближайшее время следствие подаст ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Имена обвиняемых не приводятся.