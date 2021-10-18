Unilever продал производство соусов Calve владельцу «Яшкино»

Фото с сайта facebook.com

Крупный производитель продуктов питания и товаров для дома Unilever решил продать российское производство Calve и «Балтимор». Новым владельцем станет производитель снеков и кондитерских изделий KDV.

Сумма сделки не называется. KDV намерен модернизировать тульские площадки и расширить производство в рамках сохранения профиля предприятия, уточнила компания.

Unilever купила бизнес по производству соусов у основателя холдинга «Балтимор» Алексея Антипова в 2009 году. Мощность площадки на тот момент оценивалась в 200 тысяч тонн в год. В 2020 году в России было продано 889,2 тысячи тонн столовых соусов, включая 203,3 тысячи тонн кетчупа, говорят подсчеты Euromonitor International. Оборот рынка аналитики оценивали в 167,96 млрд рублей. В тройке крупнейших брендов соусов, по данным Euromonitor, — «Махеевъ», «Слобода» и Heinz.

Сейчас KDV выпускает свыше 800 видов кондитерских изделий, снеков, чая, кофе и другой продукции. Компания владеет такими брендами, как «Яшкино», Baby fox, «Три корочки», «Кириешки» и другими. Группа занимается также выращиванием пшеницы, сахарной свеклы и картофеля, пишет «Коммерсант».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 18.10.2021, 17:53
    Гость: У обывателя всегда однобокое зрение

    В первом квартале прошлого года цены на сахар в России упали на 30%. Но тут не было постов вроде твоего, но с противоположным знаком.

  4. 18.10.2021, 16:59
    Гость: Громко зевая

    Охренеть новость! До сих пор в себя прийти не могу. Соусы! Теперь вся жизнь изменится.

Все комментарии (10)
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