Unilever продал производство соусов Calve владельцу «Яшкино»

13:45 18.10.2021

Крупный производитель продуктов питания и товаров для дома Unilever решил продать российское производство Calve и «Балтимор». Новым владельцем станет производитель снеков и кондитерских изделий KDV.

Сумма сделки не называется. KDV намерен модернизировать тульские площадки и расширить производство в рамках сохранения профиля предприятия, уточнила компания.

Unilever купила бизнес по производству соусов у основателя холдинга «Балтимор» Алексея Антипова в 2009 году. Мощность площадки на тот момент оценивалась в 200 тысяч тонн в год. В 2020 году в России было продано 889,2 тысячи тонн столовых соусов, включая 203,3 тысячи тонн кетчупа, говорят подсчеты Euromonitor International. Оборот рынка аналитики оценивали в 167,96 млрд рублей. В тройке крупнейших брендов соусов, по данным Euromonitor, — «Махеевъ», «Слобода» и Heinz.

Сейчас KDV выпускает свыше 800 видов кондитерских изделий, снеков, чая, кофе и другой продукции. Компания владеет такими брендами, как «Яшкино», Baby fox, «Три корочки», «Кириешки» и другими. Группа занимается также выращиванием пшеницы, сахарной свеклы и картофеля, пишет «Коммерсант».