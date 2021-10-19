У экс-офицера ФСБ и его жены нашли сотни счетов за рубежом и в России

07:45 19.10.2021

У бывшего сотрудника ФСБ России Михаила Кулюкина и его жены Татьяны, также работавшей в ведомстве, обнаружили более трех сотен счетов в российских и зарубежных банках, пишет газета «КоммерсантЪ».

По данным издания, Кулюкин занимал пост начальника 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России, а его супруга работала в кадровой службе этого же управления.

Поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые через ООО «Оборонпродкомплект» поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ.

В ходе проверки у экс-офицера и его жены обнаружили 385 счетов, к моменту проверки действующими из них были всего 203 счета, на которых находились в основном суммы от 1,3 до 4,7 миллиона рублей, а также 43 тысячи долларов.

Отмечается, что Кулюкин и его жена не отчитывались об этих деньгах, в следствие чего Генпрокуратура посчитала их коррупционным доходом.

Также было установлено, что в 2012-2013 годах Кулюкин потратил часть этих средств на покупку двух квартир более чем по 100 квадратных метров каждая, записанных на его мать, и нежилого помещения площадью 20 квадратных метров. Таким образом, за один год экс-офицер Кулюкин приобрел недвижимость, стоимость которой в два раза превышает совокупный доход супругов за восемь лет службы.

При этом во время обыска у Кулюкиных год назад были обнаружены и изъяты блокнот с записями о средствах на депозитных счетах в различных банках с отражением дохода по ним, а также коллекция из 20 ювелирных украшений.

Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства предполагаемых коррупционных доходов семьи.

В свою очередь, адвокат семьи утверждает, что деньги на счетах соответствуют официальным доходам супругов, а остальные средства имеют украинское происхождение. В частности, квартиры приобретались на средства брата Михаила Кулюкина — проживающего на Украине бизнесмена. При этом сам брат тоже подал иск к ответчикам, добиваясь возвращения денег. Однако суд отклонил его заявление, поскольку бизнесмен не доказал факт инвестирования средств в Россию.

В результате суд встал на сторону Генпрокуратуры и передал в пользу государства квартиру кадастровой стоимостью 17 миллионов рублей, еще одну квартиру площадью 104 квадратных метров и гараж. Конфискована была часть денег, размещенных на счетах, в том числе и 45 тысяч долларов. При этом некоторые счета суд оставил их владельцам, а также поставноил вернуть им драгоценности. Ломбард, в который обратилась Генпрокуратура, признал украшения предметами роскоши, но этого для конфискации оказалось недостаточно.

Кулюкины обжаловали решение суда, жалоба должна быть пересмотрена в октябре.