У экс-офицера ФСБ и его жены нашли сотни счетов за рубежом и в России

У бывшего сотрудника ФСБ России Михаила Кулюкина и его жены Татьяны, также работавшей в ведомстве, обнаружили более трех сотен счетов в российских и зарубежных банках, пишет газета «КоммерсантЪ».

По данным издания, Кулюкин занимал пост начальника 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России, а его супруга работала в кадровой службе этого же управления. 

Поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые через ООО «Оборонпродкомплект» поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ.

В ходе проверки у экс-офицера и его жены обнаружили 385 счетов, к моменту проверки действующими из них были всего 203 счета, на которых находились в основном суммы от 1,3 до 4,7 миллиона рублей, а также 43 тысячи долларов.

Отмечается, что Кулюкин и его жена не отчитывались об этих деньгах, в следствие чего Генпрокуратура посчитала их коррупционным доходом.

Также было установлено, что в 2012-2013 годах Кулюкин потратил часть этих средств на покупку двух квартир более чем по 100 квадратных метров каждая, записанных на его мать, и нежилого помещения площадью 20 квадратных метров. Таким образом, за один год экс-офицер Кулюкин приобрел недвижимость, стоимость которой в два раза превышает совокупный доход супругов за восемь лет службы.

При этом во время обыска у Кулюкиных год назад были обнаружены и изъяты блокнот с записями о средствах на депозитных счетах в различных банках с отражением дохода по ним, а также коллекция из 20 ювелирных украшений.

Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства предполагаемых коррупционных доходов семьи.

В свою очередь, адвокат семьи утверждает, что деньги на счетах соответствуют официальным доходам супругов, а остальные средства имеют украинское происхождение. В частности, квартиры приобретались на средства брата Михаила Кулюкина — проживающего на Украине бизнесмена. При этом сам брат тоже подал иск к ответчикам, добиваясь возвращения денег. Однако суд отклонил его заявление, поскольку бизнесмен не доказал факт инвестирования средств в Россию.

В результате суд встал на сторону Генпрокуратуры и передал в пользу государства квартиру кадастровой стоимостью 17 миллионов рублей, еще одну квартиру площадью 104 квадратных метров и гараж. Конфискована была часть денег, размещенных на счетах, в том числе и 45 тысяч долларов. При этом некоторые счета суд оставил их владельцам, а также поставноил вернуть им драгоценности. Ломбард, в который обратилась Генпрокуратура, признал украшения предметами роскоши, но этого для конфискации оказалось недостаточно.

Кулюкины обжаловали решение суда, жалоба должна быть пересмотрена в октябре.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.10.2021, 12:36
    Гость: Русский

    А если всех этих офицеров и генералов проверить? Наверное как фильме "Ширли - Мырли": на найденные деньги все россияне 5 лет будут жить на Канарах. (Да кто ж им даст).

  2. 19.10.2021, 12:21
    Гость: Ник

    А почему не рассматривается обогащение путем предательства этой парочки? Деньги же не с неба свалились.Это могут быть деньги ЦРУ или еще какой-нибудь иностранной разведки.Почему ФСБ не проводит проверку на причастность этой парочки к работе на иностранную разведку?

  3. 19.10.2021, 11:56
    Гость: stalker

    "И данная статья показывает, что контора выявила коррупцию и у этой семейной пары - экс-сотрудников конторы". Во-первых, не контора, а Генпрокуратура в ходе проведенной прокурорской проверки. Сама "контора", видимо, не "в курсе". Тем более, что все эти схемы по присвоению денежных средств был реализованы в бытность свою этой семейной парочки на службе в ФСБ. А обнаружилось все только тогда, когда они службу покинули. Приставка "экс" о многом говорит.
    Второе. Да, развалу СССР способствовала деятельности верхушки страны. Но это не отменяет того факта, что руководство КГБ ровным счетом ничего не сделало для предотвращения этого. А ведь эти люди присягу давали на верность СССР. Вот и выходит, что они клятвопреступники. Третье. В банках, госкомпаниях и других "теплых местах" осели не абы кто, а руководящий состав КГБ, а затем и ФСБ. А рядовые сотрудники в это же самое время гибли и получали ранения. Этого я отрицать не стану. Только рыбы с головы гниет.

  4. 19.10.2021, 11:51
    Гость: Ну да

    Жуликов и без всякого 37 года сажали и расстреливали, часто и за мелочь и по ложному доносу

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