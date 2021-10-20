Мэрия Москвы решила искать нарушителей масочного режима через камеры ТЦ
Мэрия Москвы потребовала от торговых центров (ТЦ) подключить до 20 октября их камеры к городской системе видеонаблюдения, чтобы отслеживать соблюдение масочного режима.
Таким образом, власти намерены выявлять ТЦ, не обеспечивающие соблюдение масочного режима, а также идентифицировать нарушителей и, возможно, штрафовать их в автоматическом режиме, сообщает «Коммерсантъ».
В инструкции, которую получили ТЦ, указано, что разрешение камер должно составлять не менее 720p, частота кадров - 15-25 к/с. Представитель объекта также должен будет назначить ответственного для взаимодействия с департаментом информационных технологий Москвы.
Заведениям, которые не выполнят данное требование (ранее многие ТЦ проигнорировали аналогичное требование), может грозить закрытие.
При этом директор по продуктам и технологиям «Группы Т1» Александр Рожков отметил, что данные камеры потенциально могут применяться для выписывания штрафов нарушителям постфактум по аналогии с тем, как это происходило при самоизоляции.
«Камера фиксирует всех входящих без масок, далее система может сверять полученные изображения с лицами из базы мэрии», - также рассказал эксперт по системам безопасности IT-компании «Крок» Артем Романов. При этом он отметил, что выписать штраф можно будет только тому человеку, чья биометрия уже есть в базе. По словам Романова, релевантной базы лиц всех жителей города пока еще не существует.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Новые штампы вирусов появляются на поле битвы с вакциной в обречённых на смертельную борьбу с ними телах вакционированных особей. И только так и не иначе.
Способ, посмотри фильм Киндза-Дза , советский ещё. Там прекрасно показано как и что и зачем надо носить.
собачий инстинкт срабатывает!
как я и писал ранее - еще летом..
обьявление комендатурой москвы комендантского часа осенью - запрограммировано.
пока агенты демпартии сша у руля - это будет продолжаться.
Помнится военкомат в 80-х , призыв в СА. Поставили несколько штампов в военный билет о прививке , но прививку не делали, понимали что это огромный вред для молодых организмов. А эти звери , что делают?