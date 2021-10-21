Путин назвал революцию причиной распада российского государства

19:43 21.10.2021

Революционные потрясения в XX веке дважды привели к распаду российского государства, Советский Союз стал жертвой догматиков разного толка. Такую оценку дал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии в рамках XVIII Ежегодного заседания клуба «Валдай».

«Революция — путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса», — заявил он.

«100 с небольшим лет назад Россия объективно, в том числе в связи с идущей тогда Первой мировой войной, переживала серьезные проблемы, но не больше, чем другие страны, а может, даже и в меньшем масштабе, и менее острые даже, и могла бы их цивилизованно постепенно преодолевать. Однако революционные потрясения привели к срыву, к распаду великой страны. История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований, и в результате пала жертвой догматиков разного толка и реакционеров, и так называемых прогрессистов, все постарались, с обеих сторон», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее президент заявил, что у России закончился лимит на революции. При этом глава государства уверен, что политической системе страны необходимо спокойное и стабильное развитие, «без всяких выбросов негативных эмоций», напоминает Lenta.ru.