Путин назвал революцию причиной распада российского государства
Революционные потрясения в XX веке дважды привели к распаду российского государства, Советский Союз стал жертвой догматиков разного толка. Такую оценку дал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии в рамках XVIII Ежегодного заседания клуба «Валдай».
«Революция — путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса», — заявил он.
«100 с небольшим лет назад Россия объективно, в том числе в связи с идущей тогда Первой мировой войной, переживала серьезные проблемы, но не больше, чем другие страны, а может, даже и в меньшем масштабе, и менее острые даже, и могла бы их цивилизованно постепенно преодолевать. Однако революционные потрясения привели к срыву, к распаду великой страны. История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований, и в результате пала жертвой догматиков разного толка и реакционеров, и так называемых прогрессистов, все постарались, с обеих сторон», — цитирует Путина ТАСС.
Ранее президент заявил, что у России закончился лимит на революции. При этом глава государства уверен, что политической системе страны необходимо спокойное и стабильное развитие, «без всяких выбросов негативных эмоций», напоминает Lenta.ru.
Комментарии читателей Оставить комментарий
«Спокойное и стабильное развитие» это когда российские министерства, ведомства, госбанки, госкорпорации находятся на подсосе западных консалтинговых структур? Это когда консультанты оттуда пишут, разрабатывают за них законы, готовят проекты, предлагают решения проблем и выполняют их работу? Западные консультанты за это получили из госбюджета 94 млрд рублей. Почти 100 млрд из кошельков налогоплательщиков за подготовку сотен тонн макулатуры разных программ и стратегий.
У каждого федерального министерства, у каждого госбанка и госкорпорации есть свой западный куратор-консультант, который имеет доступ к сверхсекретной информации. Каждый из них может использовать её в своих интересах, чтобы разорвать Россию в клочья.
Наши чиновники и госолигархи уже настолько отупели, что сами не способны разрабатывать проекты решений и законов, которые бы изменили жизнь в России к лучшему.
О какой защите российских национальных интересов может идти речь, если национальный суверенитет страны продан с потрохами?
Пустая бочка, громче гремит.
Ваше время лживые коммунисты ушло,вместе со временем РОмановых.Всё. Больше народ за лжецами не пойдет. Сам ты за последние 22 года надоел.
Революция была уже следствием распада России. Посмотрите на революционную ситуацию в самих США ,не американские левые разваливают США,а демократы. Аналогично в царской РОссии которую к распаду привели либералы типа Витте. Революция была лишь целью Запада.
Что вы несёте? Что кто-то дожил из революционеров большевиков до эпохи национал-ппедательства? Зачем такие сложные схемы?