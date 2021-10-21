Путин назвал революцию причиной распада российского государства

Революционные потрясения в XX веке дважды привели к распаду российского государства, Советский Союз стал жертвой догматиков разного толка. Такую оценку дал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии в рамках XVIII Ежегодного заседания клуба «Валдай».

«Революция — путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса», — заявил он.

«100 с небольшим лет назад Россия объективно, в том числе в связи с идущей тогда Первой мировой войной, переживала серьезные проблемы, но не больше, чем другие страны, а может, даже и в меньшем масштабе, и менее острые даже, и могла бы их цивилизованно постепенно преодолевать. Однако революционные потрясения привели к срыву, к распаду великой страны. История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований, и в результате пала жертвой догматиков разного толка и реакционеров, и так называемых прогрессистов, все постарались, с обеих сторон», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее президент заявил, что у России закончился лимит на революции. При этом глава государства уверен, что политической системе страны необходимо спокойное и стабильное развитие, «без всяких выбросов негативных эмоций», напоминает Lenta.ru.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.10.2021, 08:10
    Гость: topor

    «Спокойное и стабильное развитие» это когда российские министерства, ведомства, госбанки, госкорпорации находятся на подсосе западных консалтинговых структур? Это когда консультанты оттуда пишут, разрабатывают за них законы, готовят проекты, предлагают решения проблем и выполняют их работу? Западные консультанты за это получили из госбюджета 94 млрд рублей. Почти 100 млрд из кошельков налогоплательщиков за подготовку сотен тонн макулатуры разных программ и стратегий.
    У каждого федерального министерства, у каждого госбанка и госкорпорации есть свой западный куратор-консультант, который имеет доступ к сверхсекретной информации. Каждый из них может использовать её в своих интересах, чтобы разорвать Россию в клочья.
    Наши чиновники и госолигархи уже настолько отупели, что сами не способны разрабатывать проекты решений и законов, которые бы изменили жизнь в России к лучшему.
    О какой защите российских национальных интересов может идти речь, если национальный суверенитет страны продан с потрохами?

  3. 22.10.2021, 07:52
    Гость: Велес (Волк)

    Ваше время лживые коммунисты ушло,вместе со временем РОмановых.Всё. Больше народ за лжецами не пойдет. Сам ты за последние 22 года надоел.

  4. 22.10.2021, 07:50
    Гость: Анна

    Революция была уже следствием распада России. Посмотрите на революционную ситуацию в самих США ,не американские левые разваливают США,а демократы. Аналогично в царской РОссии которую к распаду привели либералы типа Витте. Революция была лишь целью Запада.

  5. 22.10.2021, 06:45
    Гость: Учитель истории

    Что вы несёте? Что кто-то дожил из революционеров большевиков до эпохи национал-ппедательства? Зачем такие сложные схемы?

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