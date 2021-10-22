Путин: Капитализм себя исчерпал. Но это, похоже, не о России

«Рассуждать о том, что то-то и то-то нехорошо и себя исчерпало, можно сколько угодно. По факту же все принимаемые решения работают только на то, чтобы процветала и чувствовала себя прекрасно олигархическо-бюрократическая правящая верхушка»

На фоне того, что все последнее десятилетие наша экономика находится в состоянии безутешной стагнации, наша политическая элита активно стала эксплуатировать «левую» общественно-политическую повестку. Причем настолько рьяно взялась за это дело, что стало складываться впечатление, будто политиков правого толка не осталось совсем.

«Запрос общества на левые идеи настолько колоссален, что даже правящий класс взял левые взгляды себе на вооружение. Однако это отнюдь не означает, что он будет нести за подобные высказывания какую-либо политическую ответственность, а озвучиваемые предложения хоть когда-нибудь будут реализованы в нашей текущей экономической системе, что, в общем-то, очень удобно для нашей политэлиты», — пояснил как-то в беседе с «СП» доцент РЭУ им. Плеханова Олег Комолов.

С тех прошло чуть меньше года, и озвучивать «левую» повестку в России стал не кто-нибудь, а сам президент России Владимир Путин.

Так, выступая 21 октября на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», он заявил — современная модель капиталистических отношений абсолютно бессильна в части решения возникающих проблем.

«Все говорят, что существующая модель капитализма исчерпала себя. В ее рамках уже нет выхода из клубка все более запутанных противоречий. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведёт к усугубляющемуся неравенству, прежде всего к неравенству возможностей», — подчеркнул, в частности, он, отметив, что социально-экономические проблемы человечества обострены сейчас до той степени, при которой в минувшие времена случались войны и другие кровавые катаклизмы всемирного масштаба.

Неужели лидер нации тоже озвучил столь левый взгляд на нынешнюю экономическую ситуацию лишь потому, что это «очень удобно для нашей политэлиты»?

С одной стороны, логично предположить, что президент имел в виду не Россию, которая, как известно, с недавних пор провозглашена в Конституции «социальным государством», следовательно, его выпад в сторону капитализма, который себя исчерпал, относится лишь к странам коллективного Запада.

С другой стороны, крайне сложно отрицать, что в нашем «социальном государстве» пресловутое «неравномерное распределение материальных благ» вполне очевидно ведёт «к усугубляющемуся неравенству, прежде всего к неравенству возможностей».

Ведь если задаться фундаментальным вопросом, в чьих конкретно интересах работает наша хозяйственная система, мы поймем, что вся наша экономика сейчас служит удовлетворению потребностей 1% населения страны. Взять хоть ту же историю с недавним повышением налога на доходы физлиц (НДФЛ) для людей с доходами свыше 416 тысяч рублей в год.

— Многие почему-то вдруг подумали, что все богатые теперь будут платить НДФЛ 15%, но это не совсем так, — пояснил Олег Комолов. — НДФЛ — это налог с заработной платы, но вы мне скажите, когда какой-нибудь олигарх, которого россияне действительно хотели бы обложить повышенными налогами, в последний раз получал именно зарплату? У них совсем другая структура дохода. Так что, по сути, шкала налогов у нас как была регрессивной, так и осталась — люди с низкими доходами платят высокие налоги, а богатые либо платят их в небольшом объеме, либо фактически от них освобождены.

Получается, говоря о том, что капитализм себя исчерпал, президент заодно фактически расписался и в том, что современная Россия исчерпала и себя тоже?

Что это — случайная оговорка или четкий сигнал «кому надо»?

— Говоря об этой реплике, я бы лично начал с того, что капитализма как такового в России, по сути-то, нет, — подчеркнул в беседе с «СП» политик, общественный деятель, член КПРФ Вячеслав Тетёкин. — Небезызвестный Джордж Сорос, отличающийся довольно реалистичными оценками происходящего в мире, говорил о том, что в России капитализм бандитский. А академик Глазьев говорил о том, что в России сформировался капитализм блатной. Словом, все происходящее в России, в классическом смысле слова отношения к капитализму не имеет.

— Почему?

— Потому что капитализм происходит от слова «капитал». А капитал — это не условные «деньги партии», а прежде всего инвестиции, капитал производственный и капитал человеческий. А как раз этого-то в России и не происходит. Хотя в стране, действительно, денег более чем достаточно, но они лежат мертвым грузом в Фонде национального благосостояния и золотовалютных резервах, причем в западных банках в том числе. И у президента, который находится у руля власти в стране уже дольше, чем Леонид Ильич Брежнев, была масса времени для того, чтобы эту порочную ситуацию изменить, причем довольно быстро.

— Пусть это не классический капитализм по форме, однако по содержанию-то явно капитализм, учитывая, кто и как контролирует производственную базу страны и крупнейшие государственные корпорации.

А уж о том, насколько сильно разнятся между собой минимальные зарплаты в стране и оклады топ-менеджмента, и говорить не приходится. Учитывая, что социальные лифты в стране работают только «по блату» и связям, и никак иначе, это ли не капитализм?

Неужели президент в данном случае не отдавал себе отчета в том, как могут быть истолкованы его слова об исчерпании возможностей этой системы?

— Может быть, кто-то имеет на этот счет иную точку зрения, но мне лично сильно кажется, что это все из разряда «ради красного словца».

Да, президент во всеуслышание говорит, что, мол, капитализм — это нехорошо. Но мы уже почти добрых двадцать лет слышим из его уст, что у нас вот тут вот плохо и с этим надо что-то делать, что вот здесь с тем-то нехорошо, и это надо исправлять. А что же мы получаем на практике? На практике ничего не меняется. Так что, по моему глубокому убеждению, все заявления о необходимости перемен ровным счетом ничего не значат. Именно потому, что наша власть, во-первых, не хочет, а, во-вторых, не может ничего менять.

— Но, может быть, сам президент настроен как раз-таки решительно на изменения и «левый поворот» страны? И тут не об оговорке следует рассуждать, а о каком-то сигнале?

— На мой взгляд, президент России играет на одном поле с олигархическо-бюрократической группировкой, которая де-факто правит Россией. И наше государство в своей нынешней форме, по сути, противоположно интересам народа, защищая, как мне видится, исключительно интересы олигархического бизнеса и интересы бюрократии.

Так что рассуждать о том, что то-то и то-то нехорошо и себя исчерпало, можно сколько угодно. По факту же все принимаемые решения работают только на то, чтобы процветала и чувствовала себя прекрасно как раз олигархическо-бюрократическая правящая верхушка, получающая огромные дивиденды от абсолютно неестественного положения вещей.

— При каких условиях оно может поменяться?

— Меняться ничего не будет до тех пор, пока на все происходящее не будет увеличиваться давление снизу. Это первое главное условие. Второе — нынешняя правящая группировка, пришедшая к власти 30 лет назад и с тех пор удерживающая ее за собой, должна быть отстранена от управления страной. У руля России должны встать национально ориентированные лево-патриотические силы.

А до тех пор, несмотря ни на какие громкие заявления, в нашей стране ничего реально не поменяется. Социальное неравенство и экономический кризис только продолжат усугубляться.