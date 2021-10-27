«Газпром» обвинили в «ударе» по самому слабому месту Молдавии

Фото с сайта gazprom.ru

«Газпром» предложил Молдавии скидку на газ в обмен на изменение условий соглашения с Евросоюзом о беспошлинной торговле. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Один из инсайдеров в разговоре с изданием отметил, что российская сторона «бьет по самому слабому месту государства в самый плохой момент из всех возможных».

По информации газеты, на фоне победы на выборах партии президента Молдовы Майи Санду, выступающей за сближение с Евросоюзом, Кремль смотрит на переговоры по газу как на часть масштабного политического процесса — в Москве предпочитают, чтобы вместо торгового соглашения с ЕС Молдова вступила бы в Евразийский экономический союз.

Кроме того, Москва предлагает Кишиневу отложить исполнение требований Евросоюза по либерализации газовых рынков, заявляют источники FT. 

Представители российской компании ответили на этот выпад. В «Газпроме» подчеркнули, что переговоры по газу ведутся на коммерческих условиях. Сотрудники газового гиганта назвали неуместными комментарии по соглашениям Молдавии с прочими поставщиками.

Россия не выдвигает в переговорах с Молдавией никаких политических условий в обмен на поставки газа, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.10.2021, 22:12
    Гость: ha

    На 3 дня каждый контракт. Впрочем, можно и повторить, как только в Польше газ найдут. Природный, а не из российской трубы. Что-то затихли разговоры о вхождении Молдавии в Румынию. А ведь Румыния - Европа. Географически...

  3. 27.10.2021, 22:10
    Гость: Брэхня!

    Русский Мир закинул удочку "СП-2" в Европу длиной 2 тыс. км, а теперь внимательно смотрите, какие жирные фашистские экземпляры в ближайшее время будут попадаться на крючок.

  4. 27.10.2021, 22:03
    Гость: Население

    молдавии 2,5 млн. включая детей и стариков. Поэтому пошлость - это обсуждать их проблемы в России.

  5. 27.10.2021, 21:41
    Гость: Российский

    Что вы: страшнее Газпрома зверя нет - он же ж может и "новичок" по трубам подавать, и ещё какую-нибудь гадость. Вон хохлы пишут: и плохо у них горит, и не закипает чайник... А у нас закипает))))

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