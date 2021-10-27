«Газпром» обвинили в «ударе» по самому слабому месту Молдавии

16:26 27.10.2021

«Газпром» предложил Молдавии скидку на газ в обмен на изменение условий соглашения с Евросоюзом о беспошлинной торговле. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Один из инсайдеров в разговоре с изданием отметил, что российская сторона «бьет по самому слабому месту государства в самый плохой момент из всех возможных».

По информации газеты, на фоне победы на выборах партии президента Молдовы Майи Санду, выступающей за сближение с Евросоюзом, Кремль смотрит на переговоры по газу как на часть масштабного политического процесса — в Москве предпочитают, чтобы вместо торгового соглашения с ЕС Молдова вступила бы в Евразийский экономический союз.

Кроме того, Москва предлагает Кишиневу отложить исполнение требований Евросоюза по либерализации газовых рынков, заявляют источники FT.

Представители российской компании ответили на этот выпад. В «Газпроме» подчеркнули, что переговоры по газу ведутся на коммерческих условиях. Сотрудники газового гиганта назвали неуместными комментарии по соглашениям Молдавии с прочими поставщиками.

Россия не выдвигает в переговорах с Молдавией никаких политических условий в обмен на поставки газа, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.