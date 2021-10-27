В Москве потребовали закрыть алкомаркеты во время локдауна

Фото с сайта twitter.com

Власти районов Москвы потребовали от столичных магазинов, торгующих в основном алкоголем, приостановить работу во время локдауна (с 28 октября по 7 ноября), пишут «Ведомости». Принуждение к закрытию объясняется тем, что у таких предприятий меньше 30% продуктов или товаров первой необходимости.

Среди прочих, сеть бутиков Wine Room получила такие письма от префектуры ЮЗАО Москвы, а также от управы Пресненского района, сообщил ее управляющий Евгений Дьячков. Такое же письмо от управы района Кунцево пришло в компанию «Е-вино» (управляет двумя винотеками), говорит заместитель гендиректора компании Дмитрий Кузнецов. Есть такое обращение и у одного из трех бутиков Winemafia, расположенного в Новой Москве, рассказывает владелец компании Аарон Коффманн.

Владельцы и топ-менеджеры винотек уточнили, что в прошлогодний локдаун таких требований к ним не было. Теперь же чиновники ссылаются на новый указ мэра Москвы Сергея Собянина от 21 октября. Из него следует, что в период локдауна должны закрыться все магазины, если их ассортимент продуктов или товаров первой необходимости составляет меньше 30%.

Как рассказал сотрудник одной из алкогольных компаний, требования получают небольшие компании, а крупные сети («Красное & белое», «Ароматный мир» и др.) продают достаточно продуктов питания и вписываются в эти требования.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2021, 15:21
    Гость: КУРС

    Тридцать лет народ диву даётся. Судя по управленческим решениям, что-бы в России стать чиновником: нужно стать идиотом. Воистину! Если начальник дурак, то и окружение подберёт под себя.

  2. 27.10.2021, 14:56
    Гость: Бобёр

    "Алкомаркеты закрыть" = Здравствуй серые ларьки.
    Тупицы московские чинуши, которые сами и не москвичи даже, а привезенные карликом нацмены, корчат из себя руководителей. От всех этих имитаций деятельности видно только одно:
    "Как расцвел ковид при собянине".

  3. 27.10.2021, 14:24
    Гость: ***

    Не алкомаркеты надо закрыть, а Гинцбурга и Ко., и всю остальную шоблу, и причём НАВСЕГДА!!!

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