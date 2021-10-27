В Москве потребовали закрыть алкомаркеты во время локдауна

12:44 27.10.2021

Власти районов Москвы потребовали от столичных магазинов, торгующих в основном алкоголем, приостановить работу во время локдауна (с 28 октября по 7 ноября), пишут «Ведомости». Принуждение к закрытию объясняется тем, что у таких предприятий меньше 30% продуктов или товаров первой необходимости.

Среди прочих, сеть бутиков Wine Room получила такие письма от префектуры ЮЗАО Москвы, а также от управы Пресненского района, сообщил ее управляющий Евгений Дьячков. Такое же письмо от управы района Кунцево пришло в компанию «Е-вино» (управляет двумя винотеками), говорит заместитель гендиректора компании Дмитрий Кузнецов. Есть такое обращение и у одного из трех бутиков Winemafia, расположенного в Новой Москве, рассказывает владелец компании Аарон Коффманн.

Владельцы и топ-менеджеры винотек уточнили, что в прошлогодний локдаун таких требований к ним не было. Теперь же чиновники ссылаются на новый указ мэра Москвы Сергея Собянина от 21 октября. Из него следует, что в период локдауна должны закрыться все магазины, если их ассортимент продуктов или товаров первой необходимости составляет меньше 30%.

Как рассказал сотрудник одной из алкогольных компаний, требования получают небольшие компании, а крупные сети («Красное & белое», «Ароматный мир» и др.) продают достаточно продуктов питания и вписываются в эти требования.