В Москве потребовали закрыть алкомаркеты во время локдауна
Власти районов Москвы потребовали от столичных магазинов, торгующих в основном алкоголем, приостановить работу во время локдауна (с 28 октября по 7 ноября), пишут «Ведомости». Принуждение к закрытию объясняется тем, что у таких предприятий меньше 30% продуктов или товаров первой необходимости.
Среди прочих, сеть бутиков Wine Room получила такие письма от префектуры ЮЗАО Москвы, а также от управы Пресненского района, сообщил ее управляющий Евгений Дьячков. Такое же письмо от управы района Кунцево пришло в компанию «Е-вино» (управляет двумя винотеками), говорит заместитель гендиректора компании Дмитрий Кузнецов. Есть такое обращение и у одного из трех бутиков Winemafia, расположенного в Новой Москве, рассказывает владелец компании Аарон Коффманн.
Владельцы и топ-менеджеры винотек уточнили, что в прошлогодний локдаун таких требований к ним не было. Теперь же чиновники ссылаются на новый указ мэра Москвы Сергея Собянина от 21 октября. Из него следует, что в период локдауна должны закрыться все магазины, если их ассортимент продуктов или товаров первой необходимости составляет меньше 30%.
Как рассказал сотрудник одной из алкогольных компаний, требования получают небольшие компании, а крупные сети («Красное & белое», «Ароматный мир» и др.) продают достаточно продуктов питания и вписываются в эти требования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тридцать лет народ диву даётся. Судя по управленческим решениям, что-бы в России стать чиновником: нужно стать идиотом. Воистину! Если начальник дурак, то и окружение подберёт под себя.
"Алкомаркеты закрыть" = Здравствуй серые ларьки.
Тупицы московские чинуши, которые сами и не москвичи даже, а привезенные карликом нацмены, корчат из себя руководителей. От всех этих имитаций деятельности видно только одно:
"Как расцвел ковид при собянине".
Не алкомаркеты надо закрыть, а Гинцбурга и Ко., и всю остальную шоблу, и причём НАВСЕГДА!!!
трупы отравившихся собирать.
Разумное решение. До конца года закрыть!