Массовая вакцинация не спасла регион-лидер от локдауна

17:42 27.10.2021

В Белгородской области, которая ранее была названа регионом-лидером по темпам вакцинации от ковида, объявлен локдаун. Также область вошла в топ-10 регионов по ограничениям из-за ковида.

В частности, в области объявлена нерабочая неделя и ужесточены ограничения, в том числе добровольно-принудительная вакцинация была расширена на новые категории граждан.

Напомним, летом в данной области даже появился свободный от коронавируса район, а глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в июне отмечал, что ситуация в области развивается «просто великолепно». Он также хвалил местные власти, отмечая, что «здесь хорошо поставлено объяснение жителям, в чем преимущество вакцинирования», напоминает Накануне.ru.

Однако, по словам главного санитарного врача региона Елены Оглезневой, ситуация не улучшается. В области привито 64% взрослого населения, в том числе в трех районах более 70% всего населения и более 80% взрослых, а заболеваемость и смертность растут.

В частности, заболеваемость уже почти в два раза превысила зимний пик, когда еще не было вакцинации, а с июня - в 5 раз. Смертность от ковида на уровне зимнего максимума и многократно больше, чем в прошлом году. К середине октября заполняемость коечного фонда в медучреждениях региона достигла 95%.

При этом виноватыми, как всегда, оказались люди. Так, глава областного департамента здравоохранения Андрей Иконников заявил, что больше половины населения должны были привиться за три месяца, а делали это дольше. Но он все же признал, что вакцинированные болеют массово, и озвучил некоторые важные цифры.

«Из всех привитых заболевших только 20-25% попадают в стационар - все остальные проходят лечение амбулаторно», - сказал он.

Как известно, первоначально власти заявляли, что вакцина предотвращает заболевание, потом - тяжелое течение болезни, теперь - что без вакцинации все было бы намного хуже. И вот признание того, что каждый четвертый-пятый заболевший ковидом попадает в больницу.

Проанализировав данные Иконникова, Накануне.ru пришло к следующему выводу.

Иконников заявил, что «привитых болеет где-то 1,5% от всех вакцинированных, если брать период с начала года». 1,5% из 800 000 привитых - это 12 000. Всего с начала года в области заболели ковидом порядка 40 000. Это означает, что каждый третий заболевший был привит.

28 000 оставшихся заболевших с начала года среди непривитых нужно разделить на среднюю численность непривитых за это же время, а их было около миллиона или даже чуть больше (считать среднее можно разными методами). То есть вероятность заболеть 2,5-3%. Это больше, чем у привитых, но разница не так велика.

Сколько попало в больницу из 28 000 непривитых - можно оценить лишь приблизительно (данные по госпитализациям в регионе неизвестны). Исходя из той же пропорции, которая наблюдается и в других регионах, это около 6000. В этих условиях о высокой эффективности вакцинации говорить не приходится, так как около трети заболевших и госпитализированных были привиты.

При этом отмечается, что в регионе почти достигнут тот самый уровень коллективного иммунитета, а сам регион находится в лидерах по доле привитых, но ситуация там ничуть не лучше, чем в наименее привитых регионах. И если это происходит в вакцинированной Белгородской области, то почему по-другому будет по всей России?