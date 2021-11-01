Михельсон стал самым богатым российским миллиардером

13:20 1.11.2021

С января этого года совокупное состояние миллиардеров в стране увеличилось на 65,63 миллиарда долларов. Больше других разбогател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние выросло на 8,58 миллиарда долларов, до 33,3 миллиарда. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

На второй позиции расположился один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Состояние предпринимателя с начала 2021 года увеличилось на 1,76 миллиарда долларов. Показатели Потанина достигли отметки в 31,8 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замкнул основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Бизнесмен разбогател с начала 2021 года на 5,76 миллиарда долларов. Его состояние выросло до 28,8 миллиарда. Следом за Мордашовым в рейтинге, обнародованном РИА «Новости», идет бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние увеличилось на 4,7 миллиарда долларов. В общей сложности он владеет 28,6 миллиарда.

Пятую строчку занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. За год он увеличил свое состояние на 7,25 миллиарда долларов, до 24,5 миллиарда.

Эксперты считают индекс на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых бизнесов расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на ценную бумагу. В списке BBI значатся 500 фамилий. На данный момент в него входят 27 россиян.