Градский выгнал участницу «Голоса» за не ту ноту

14:06 1.11.2021

Произошел скандал в шоу «Голос» с 42-летней Маргаритой Колотилиной из поселка Первомайский.

В ходе участия в конкурсе она выбрала советский хит Майи Кристалинской «А за окном то дождь, то снег». В итоге никто из наставников не повернулся, но Маргарита не отчаялась, отвечала на вопросы, рассказала о себе и творческом пути.

Александр Градский ее осадил, сказав что она пела фальшиво. «Не та нота», — возмутился музыкант. «Я знаю, Александр Борисович», — заявила Колотилина.

Градский сначала поразилдся такой дерзости, а затем в сердцах сказал: «Как не стыдно! Уходите от меня сейчас же. Такая красивая женщина и поет не те ноты. Островскому бы не понравилось это. И мне тоже».