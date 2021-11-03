Минсельхоз предупредил о росте цен на молочную продукцию

10:52 3.11.2021

Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию в РФ, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад "О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)", направленный в правительство за подписью замглавы ведомства Оксаны Лут.

Как отмечает издание, в документе рассматривается ситуация по всем категориям продовольствия: сахару, подсолнечному маслу, зерновым, хлебу, муке, макаронам, мясу, молоку, яйцам, рыбе и овощам. Молочная продукция - единственная категория, по которой Минсельхоз допустил рост цен.

В министерстве подчеркнули, что специалисты зафиксировали увеличение себестоимости производства по всем видам животноводческой и молочной продукции, в частности за счет подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов. Там также отметили, что производители весь год сдерживали "взрывной" рост себестоимости продукции.

Таким образом, стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного - 49,1 руб./кг (+7,9%), сливочного масла - 526,3 руб./кг (+5,9%), сыров - 391,5 руб./кг (+4,1%).

С учетом роста себестоимости производства и допзатрат предприятий из-за введениея с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию, говорится в документе. При этом не уточняется, на сколько именно она может подорожать.

В Минпромторге уточнили, что для молочной отрасли разработаны меры, которые помогут избежать роста цен из-за маркировки. Тем не менее ритейлеры уже получают от некоторых производителей уведомления о подорожании продукции с 1 декабря на 5%.