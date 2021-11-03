Росздравнадзор будет сообщать об участниках антипрививочных кампаний в СК

23:06 3.11.2021

Росздравнадзор поручил своим территориальным подразделениям сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании, особенно о врачах, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "Медицинский вестник", который приводит письмо главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.

Наказывать за это предлагается по ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ (публичное распространение ложной информации).

Письмо было направлено еще 1 ноября во исполнение пункта 2.3 протокола заседания оперштаба от 19 октября. Руководитель одной из региональных больниц сообщил "Медицинскому вестнику", что на этом совещании обсуждались меры противодействия антипрививочникам. По словам источника, Минздрав тогда был настроен жестко.