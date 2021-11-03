Росздравнадзор будет сообщать об участниках антипрививочных кампаний в СК
Росздравнадзор поручил своим территориальным подразделениям сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании, особенно о врачах, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "Медицинский вестник", который приводит письмо главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.
Наказывать за это предлагается по ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ (публичное распространение ложной информации).
Письмо было направлено еще 1 ноября во исполнение пункта 2.3 протокола заседания оперштаба от 19 октября. Руководитель одной из региональных больниц сообщил "Медицинскому вестнику", что на этом совещании обсуждались меры противодействия антипрививочникам. По словам источника, Минздрав тогда был настроен жестко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
еще дустом. Чтоб побыстрее.
Это преступники. Коллективное преступление с массовыми жертвами.
И у них истерика началась.
Они просто опасны для общества.
Руководители минздрава - сообщники и соучастники. Включая так называемых внештатных специалистов.
Остались ли в РФ хоть какие-нибудь здоровые органы?
плюют на конституцию.
Я вот тут обратил внимание на один оооочень интересный момент. А почему Путин В.В. ЛИЧНО не возглавит агитационную компанию по прививкам в МОЕЙ СТРАНЕ РОССИИ? Почему ОН тихо самоустранился и не призывает прямо, со всех телеэкранов вакцинироваться (как это делает обычно любой национальный лидер своей страны, а занял позицию наблюдателя "над схваткой народа и медицинских чиновников" ? Чего наш президент МОЕЙ СТРАНЫ РОССИИ выжидает? Кто камандует и руководит в МОЕЙ СТРАНЕ РОССИИ?
Скоро дойдём до того, что РФ разделится на три части - территорию шизофреников-прививочников, территорию параноиков-антипрививочников и территорию тех, кому надоели и те, и другие...
А сейчас одни психи будут прессовать других психов... Наблюдал уже сегодня в метро парад дебилов...