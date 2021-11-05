Голикова назвала два главных фактора для окончания пандемии в России

18:24 5.11.2021

Как быстро пандемия коронавируса закончится в России, зависит от темпов вакцинации и борьбы с поддельными сертификатами о прививке. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Для того чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», — приводит ее слова РБК.

Голикова отметила, что за последнее время эпидемиологическая ситуация ухудшилась в десяти регионах. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, республики Татарстан, Тыва, Чувашия.

Власти всех регионов России объявили о введении системы QR-кодов, необходимых для посещения ряда публичных мест. К середине декабря мера вступит в силу во всех субъектах.

«Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялась на местах», — отметила Голикова.