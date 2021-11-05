Голикова назвала два главных фактора для окончания пандемии в России

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Как быстро пандемия коронавируса закончится в России, зависит от темпов вакцинации и борьбы с поддельными сертификатами о прививке. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Для того чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», — приводит ее слова РБК.

Голикова отметила, что за последнее время эпидемиологическая ситуация ухудшилась в десяти регионах. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, республики Татарстан, Тыва, Чувашия.

Власти всех регионов России объявили о введении системы QR-кодов, необходимых для посещения ряда публичных мест. К середине декабря мера вступит в силу во всех субъектах.

«Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялась на местах», — отметила Голикова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.11.2021, 03:03
    Гость: Медбрат

    Два главных фактора для окончания пандемии в России. Первое выгнать в шею Голикову и всех остальных кремлевских воров правителей и второе прекратить дурость с вакцинами, масками и комедатскими часами, вернуься к нормальной жизни.

  2. 06.11.2021, 02:31
    Гость: Не будет самозванцев, затюкавших Россию,

    Исчезнет вместе с ними тогда и "пандемия",
    Которая давно бы изволила пропасть,
    Да граждан душит масками и жижей травит власть!

  3. 06.11.2021, 01:45
    Гость: ABCD

    Последнюю русскую организацию запретили назвав её экстремистской.
    "Латвия для Латышей...." "Украина для украинцев.." "Израиль страна евреев..." и только в России "Россия для всех кроме русских".
    Этнические "богоизбранные" объявили старый лозунг русских патриотов "мы против России без русских" -экстремизмом.
    Власть впечатляющим образом продемонстрировала активно практикуемую государственную идеологию РФ, которой якобы нет согласно ст. 13 конституции РФ, дарованной народу Ельциным в 1993 году: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной». Врёт конституция: запрет русской государственной идеологии – это и есть нынешняя государственная идеология. Вот как она была сформулирована президентом Путиным вполне откровенно в "Прямой линии" общения с народом 18 декабря 2003 года: «Тот, кто говорит "Россия для русских" – придурки либо провокаторы» – и пригрозил им прокуратурой. В декабре 2010 года лозунг «Россия для русских» был включен в Федеральный список экстремистских материалов (п. 866, по решению Черемушкинского районного суда г. Москвы от 21.12.2010).
    Власть запретила «Россию для русских», но вот фишка в том, что те. кого эта власть называет "экстримстами" всегда исповедовали другою идею- «мы против России без русских».
    Итого, запретив «Россию для русских», они установили «Россия без русских»- так получается?
    Мне просто интересно, хоть одна русская организация в самом Израиле есть? Не репатриантов а именно русская?

  4. 06.11.2021, 01:36
    Гость: ABCD

    О третьем самом главном факторе Голикова деликатно умолчала. Ковидная истерия у власти может закончится только тогда, когда власть перестанет чувствовать дискомфорт в одном деликатном месте, ожидая от народа нежданчиков вроде стихийных манифестаций против себя.
    Ковида давно уже не медицинская проблема а исключительно политическая.

  5. 06.11.2021, 01:08
    Гость: Жека

    На территории РФ около 300 еврейских общественных организаций. В каждом регионе - почти по полсотне. Какие русские организации есть в рамках территории РФ

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