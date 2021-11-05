Голикова назвала два главных фактора для окончания пандемии в России
Как быстро пандемия коронавируса закончится в России, зависит от темпов вакцинации и борьбы с поддельными сертификатами о прививке. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Для того чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», — приводит ее слова РБК.
Голикова отметила, что за последнее время эпидемиологическая ситуация ухудшилась в десяти регионах. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, республики Татарстан, Тыва, Чувашия.
Власти всех регионов России объявили о введении системы QR-кодов, необходимых для посещения ряда публичных мест. К середине декабря мера вступит в силу во всех субъектах.
«Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялась на местах», — отметила Голикова.
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Два главных фактора для окончания пандемии в России. Первое выгнать в шею Голикову и всех остальных кремлевских воров правителей и второе прекратить дурость с вакцинами, масками и комедатскими часами, вернуься к нормальной жизни.
Исчезнет вместе с ними тогда и "пандемия",
Которая давно бы изволила пропасть,
Да граждан душит масками и жижей травит власть!
Последнюю русскую организацию запретили назвав её экстремистской.
"Латвия для Латышей...." "Украина для украинцев.." "Израиль страна евреев..." и только в России "Россия для всех кроме русских".
Этнические "богоизбранные" объявили старый лозунг русских патриотов "мы против России без русских" -экстремизмом.
Власть впечатляющим образом продемонстрировала активно практикуемую государственную идеологию РФ, которой якобы нет согласно ст. 13 конституции РФ, дарованной народу Ельциным в 1993 году: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной». Врёт конституция: запрет русской государственной идеологии – это и есть нынешняя государственная идеология. Вот как она была сформулирована президентом Путиным вполне откровенно в "Прямой линии" общения с народом 18 декабря 2003 года: «Тот, кто говорит "Россия для русских" – придурки либо провокаторы» – и пригрозил им прокуратурой. В декабре 2010 года лозунг «Россия для русских» был включен в Федеральный список экстремистских материалов (п. 866, по решению Черемушкинского районного суда г. Москвы от 21.12.2010).
Власть запретила «Россию для русских», но вот фишка в том, что те. кого эта власть называет "экстримстами" всегда исповедовали другою идею- «мы против России без русских».
Итого, запретив «Россию для русских», они установили «Россия без русских»- так получается?
Мне просто интересно, хоть одна русская организация в самом Израиле есть? Не репатриантов а именно русская?
О третьем самом главном факторе Голикова деликатно умолчала. Ковидная истерия у власти может закончится только тогда, когда власть перестанет чувствовать дискомфорт в одном деликатном месте, ожидая от народа нежданчиков вроде стихийных манифестаций против себя.
Ковида давно уже не медицинская проблема а исключительно политическая.
На территории РФ около 300 еврейских общественных организаций. В каждом регионе - почти по полсотне. Какие русские организации есть в рамках территории РФ