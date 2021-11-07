Россия в ноябре доставит в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи
Россия в ноябре организует спецрейсы для доставки в Афганистан крупной партии гуманитарного груза и вывезет обратными рейсами афганских граждан, у которых есть российское гражданство. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
"После них следующими рейсами - там будет несколько самолетов - в Россию будут доставлены афганские студенты, которые зачислены в наши вузы по специальным квотам, стажировкам. У них просто нет денег на билеты. Но обучение должно продолжаться, и талибы (террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ) сами это поддерживают", - цитирует Жирнова ТАСС.
Участники встречи в московском формате по Афганистану 20 октября призвали оказать республике неотложную гуманитарную и экономическую помощь для восстановления страны. Стороны также предложили запустить коллективную инициативу по скорейшему созыву под эгидой ООН представительной международной донорской конференции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Неправильный заголовок. Гуманитарная помощь- сильно во-вторых, а во-первых и главное,- завоз зверья, которому, полагаю, российские паспорта раздадут в самолётах, а кому не хватит, назначат "студентами" и "стажёрами"(удивительно, что студенты, у которых нет денег, из других стран, ездят за свои, или государственные деньги).
Что-то подобное ожидалось,- я уже писал, что если гарант начинает про патриотизм, следующим номером программы обязательно следует распоряжение о необходимости ещё большего числа мигрантов. Исключений не бывает, он предсказуем, как инфузория. И вот оно: 4/11 всех россиян тепло поздравил с каким-то единством, а сегодня читаем это...
стратегически Верно.
оданко надо аккуратно следить за распределение, помощи.
что бы не было как в укрорейхе..
кстати о некоторых тут постах про то как талибы перешли к игилу - это ложь.
на самом деле все Прямо Противоположно.
после того как пендосы свалили из афгана, оставив там целую армию коллаборантов - именно коллаборанты и перешли на сторону игила.
и это еще не все..
самое показательное, в афгане остались брошенные пендосы - служащие спецназа и солдаты..
так вот - Они перешли в ряды игила.
можно быть уверенным, что они не сами это придумали, а получили приказ.
а талибан воюет с игилом, который как известно креатура сша и израиля.
Снова начнутся поставки афганского героина в РФ,
Обуты - да,остальное - спорно.Как бы мы все "обуты".
а на Афганистан - есть.Мигранты толпами едут ,а нам работы не хватает.Как это понимать?