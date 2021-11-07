Россия в ноябре доставит в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи

14:49 7.11.2021

Россия в ноябре организует спецрейсы для доставки в Афганистан крупной партии гуманитарного груза и вывезет обратными рейсами афганских граждан, у которых есть российское гражданство. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"После них следующими рейсами - там будет несколько самолетов - в Россию будут доставлены афганские студенты, которые зачислены в наши вузы по специальным квотам, стажировкам. У них просто нет денег на билеты. Но обучение должно продолжаться, и талибы (террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ) сами это поддерживают", - цитирует Жирнова ТАСС.

Участники встречи в московском формате по Афганистану 20 октября призвали оказать республике неотложную гуманитарную и экономическую помощь для восстановления страны. Стороны также предложили запустить коллективную инициативу по скорейшему созыву под эгидой ООН представительной международной донорской конференции.