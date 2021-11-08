Родственники погибших в «Зимней вишне» получат по 75 тыс. рублей от МЧС

16:48 8.11.2021

Заводский районный суд в Кемерово взыскал с МЧС России по 75 тысяч рублей в пользу родственников погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

«Взыскать… с министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 75 тысяч рублей», - цитирует РИА Новости одно из множества аналогичных решений по компенсациям родственникам.

Напомним, что при пожаре в ТЦ погибло 60 человек.

Ранее суд признал начальника пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина виновным в гибели 37 человек (он получил 5 лет колонии общего режима), а начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина в гибели 60 человек (ему назначили 6 лет колонии общего режима).