Родственники погибших в «Зимней вишне» получат по 75 тыс. рублей от МЧС
Заводский районный суд в Кемерово взыскал с МЧС России по 75 тысяч рублей в пользу родственников погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
«Взыскать… с министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 75 тысяч рублей», - цитирует РИА Новости одно из множества аналогичных решений по компенсациям родственникам.
Напомним, что при пожаре в ТЦ погибло 60 человек.
Ранее суд признал начальника пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина виновным в гибели 37 человек (он получил 5 лет колонии общего режима), а начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина в гибели 60 человек (ему назначили 6 лет колонии общего режима).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бред и непонятное, это когда деревья идут на выборы и выбирают топор, который ты рубит.
Из соевого шоколада...
С паршивой овцы хоть шерсти клок, аж 75 тыщ! Это сколько в пузырях то по нонишним ценам.
Вау! Классно, денег дадут. Радуйтесь. Ведь могли и сказать, что сами виноваты и штраф наложить немалый. А так вот копеечку пожалуют от щедрот царских.
Да это какой-то бред сивой кобылы,однако.Нонсенс просто.Ну как все это понять,вообще.За гибель 60!человек,одному 5лет,другому 6лет,родственникам погибших какие-то 75тысяч рублей!Это издевательство просто над погибшими и их родственниками.
Значится так:дело на пересуд,это во-первых.Во-вторых,родственникам погибших выплатить по миллиону рублей,как минимум,а то и по два.В-третьих,виновникам дать по 10лет тюрьмы.Вот так будет справедливо.