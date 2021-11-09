Ректора Шанинки перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

13:58 9.11.2021

Мосгорсуд поменял меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву, которого обвиняют в хищении 21 миллиона рублей, с домашнего ареста на заключение в СИЗО. Об этом пишет Sota.

Зуева взяли под стражу во время заседания суда.

Сергей Зуев — один из фигурантов дела против экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Как полагают следователи, Шанинка получила бюджетные деньги, выделение которых пролоббировала Ракова, на выполнение двух контрактов. Однако в действительности работ не выполнила.

Зуев не признает свою вину. Администрация Шанинки также заявляет, что все работы по контрактам были выполнены.

Всего в деле есть шесть фигурантов. Зуев был единственным, кто до последнего времени находился под домашним арестом; все остальные, включая Ракову, были отправлены в СИЗО сразу после задержания в начале октября.