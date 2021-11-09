У «слуг народа» нет денег на жильё: Песков и Кремль помогут свои людям

Нужно разбираться в этой ситуации с чиновниками, когда они, имея жилье, получают госсубсидии, считает эксперт. Надо задавать конкретные вопросы надзорным органам

Государство должно материально помогать приобрести жилье только тем чиновникам, кто не может этого сделать самостоятельно, заявил Дмитрий Песков.

«Есть чиновники, которые обладают такими [большими] средствами, но такие чиновники, они просто не могут пользоваться такими программами поддержки. А пользуются как раз те чиновники, которые не обладают финансовыми средствами, не имеют возможностей иных завести жилье», — цитируют пресс-секретаря российского президента СМИ.

Так Песков отреагировал на скандальную публикацию издания «Важные истории» * про субсидии для 650 российских чиновников, имевших в собственности недвижимость в момент получения господдержки. Среди них министр просвещения Сергей Кравцов (его семье принадлежало три квартиры), губернатор Севастополя Михаил Развозжаев (тоже три квартиры) и др.

В публикации отмечается, что формально закон не нарушается, так как постановление правительства о субсидиях на покупку жилья, во-первых, не ограничивает срок, в течение которого чиновник должен приобрести недвижимость, а во-вторых, допускает, что работодатель своим решением может сделать исключение и выделить субсидию, даже если у чиновника в собственности уже есть жилье.

Еще одной формой поддержки чиновников, переехавших в другой регион, служат квартиры выделяемые в социальный, служебный наем, которые затем возможно приватизировать. Особые условия для некоторых чиновников резко контрастируют с положением обычных россиян — в очереди на улучшение жилищных условий стоят 2,5 млн человек, включая 248 ветеранов войны.

Глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов, признает проблему.

— Известная фраза о том, что москвичей испортил квартирный вопрос, имеет исторические корни. Злоупотребления в сфере жилья всегда были, в том числе в советское время, и, естественно, продолжаются в наше время. Потому что когда есть льготы, связанные с жильем, то их можно сделать прозрачными или менее прозрачными или непрозрачными.

Например, когда главой МВД был Сергей Степашин, он настаивал, чтобы у начальников УВД в регионах не было личного жилья — только служебное. Потом возможны разные варианты, та же льготная ипотека, но не личное жилье в период службы. Но постепенно это требование сошло на нет. Хотя это форма коррупционных отношений.

У чиновников появились такие возможности. Квадратные метры жилья, которые на рынке стоят очень дорого, даются по ценам на порядок меньше себестоимости. Это «взаимозачет» по неким услугам и обязательствам. По сути, подкуп. Такие вещи должны оцениваться как взятка. Но это трудно доказать, потому что непонятно, за какое конкретно действие или бездействие дается жилье.

Была попытка урегулировать эту проблему. А именно предложение давать льготный кредит, который государство гасит. И человек сам строит себе жилье или покупает его. Уровень кредитования может зависеть от должности. Обладатель более высокого ранга может рассчитывать на более почетное место в этой иерархии. Это нормальная форма, принятая и на Западе, и требует проработки.

Директор Центра изучения проблем формирования гражданского общества Института инновационного развития Денис Зоммер отмечает, что указанные случаи должны быть расследованы.

— Нужно разбираться в этой ситуации с чиновниками, когда они, имея жилье, получают госсубсидии. Надо задавать конкретные вопросы надзорным органам. Почему они на такое не реагируют? Тем более, что данные о владении недвижимостью чиновниками находятся в открытом доступе.

Это вопрос о законности процедуры выделения средств, потому что средства эти из бюджета. На них можно было помочь по-настоящему нуждающимся в жилье. Даже тем же чиновникам. Не все они в ранге министров и замминистров. Есть скромные служащие, о которых нужно позаботиться.

— Государственная помощь в приобретении дополнительных квартир высшими чиновниками выглядит особенно цинично и на фоне нерешенного квартирного вопроса громадного числа простых людей…

— К сожалению, после 1991 года ситуация с нуждающимися в жилье стала походить на бесконечную очередь. Для обычного гражданина эта очередь может прерваться не по его вине. Условно говоря, вовремя не подошел, не отметился, и тогда начинай все сначала. Причем, это в Москве.

До начала нулевых в столице еще действовал своего рода лужковский патернализм. Люди могли реально рассчитывать на получение жилья, на переезд из ветхого жилого фонда. Действовала известная программа расселения пятиэтажек.

Тогда, напомню, рядом с пятиэтажками, которые должны были сносить, на месте другой, уже снесенной пятиэтажки, строился высотный дом, куда въезжали жители расселяемых домов. Нынешняя реновация и рядом не стояла с той программой московской мэрии.

Сейчас человеку, чтобы доказать право на улучшение жилищных условий не только требуется кипа документов, но и из-за «лишних» сантиметров жилплощади можно так и не дождаться квартиры и уйти в мир иной. Это касается, например, ветеранов, которых просто божились обеспечить жильем.

— Жаль стариков…

— Но не менее важна этическая сторона этого вопроса в целом. На что вообще люди сейчас рассчитывают? Они в свое время фактически отказались от своего государства (СССР — авт.), открестились от него. Никто не обещал, что в новой России социальная защита будет такой же. Рассчитывать на бесплатное жилье от нынешнего государства — отголосок прошлого.

Кстати, в период правления Леонида Брежнева, который теперь называют «застоем», в стране 180 млн человек получили бесплатные квартиры. Это можно сравнить с настоящим раем на Земле. Не чета нынешнему времени, когда строятся не квартиры, а студии, напоминающие туалеты со встроенной кухней и спальным местом. На этом фоне средние 33 «квадрата» того времени смотрятся хоромами.

— Квартирный вопрос в России традиционно политизирован. Незаслуженно полученная жилплощадь воспринимается людьми, как незаконная привилегия. Хоромы высших чиновников, глав госкорпораций вызывают у людей праведный гнев. Возможно, они считают, что это связано с их собственной небогатой, а чаще бедной жизнью…

— Есть повод задуматься. Повальное казнокрадство бюрократии, беспредел со стороны государственного «духовенства» уже привели однажды — в 1917 году, обнищавший народ к известным событиям. Сейчас ничего подобного пока не происходит, но не ровен час…

Многие даже в Москве и Подмосковье имеют всего по несколько квадратных метров жилплощади, годами живут в бараках, общежитиях, в ветхом жилье. Это у них и других налогоплательщиков страны вытащили из карманов деньги, которые потом пошли на субсидии тем госслужащим, кто в них совсем не нуждался.

* «Важные истории» внесено Минюстом в реестр СМИ — иностранных агентов 20 августа 2021 года.