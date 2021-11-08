650 чиновников получили многомиллионные субсидии на жилье как «нуждающиеся»
Около 650 российских чиновников получили многомиллионные субсидии на приобретение жилья как «нуждающиеся». На деле у некоторых из них это были уже третьи, пятые и шестые квартиры, пишет News.ru со ссылкой на расследование издания «Важные истории» (издание признано иноагентом).
Издание проанализировало получение чиновниками средств от государства на приобретение жилья с 2012 года. Больше всего в освоении субсидий выделились сотрудники Минэкономразвития. Как отмечается, деньги на улучшение жилищных условий получил 21 чиновник этого ведомства. При этом у 12 из них на тот момент уже была другая недвижимость. Следом идут Министерство транспорта (16 чиновников — 14 из них имели жильё) и Министерство просвещения (13).
Среди известных госслужащих, воспользовавшихся субсидией, значатся министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель управляющего делами президента РФ Дмитрий Вербовой, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев и другие.
Улучшить свои жилищные условия они смогли благодаря подписанному в 2009 году Владимиром Путиным постановлению «О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения». По идее помощь должна оказываться чиновникам, которые переехали по работе в другой регион и не имеют там жилья.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сегодня данные публикации, подтвердил, что для государственных служащих существуют специальные программы, которые помогают им получить квартиры, потому что денег на жилье у них нет. «Чиновники не обладают серьезными финансовыми средствами. Такими программами пользуются чиновники, которые не имеют иных возможностей купить жилье», - отметил Песков.
Следует напомнить, что на начало 2021 года в очереди за жильём значились 248 ветеранов Великой Отечественной войны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
До слёз.. Гегемон, она думает денно и ночно, и никто не скажет, что Гегемон не забоится о народе..
«Чиновники не обладают серьезными финансовыми средствами. Такими программами пользуются чиновники, которые не имеют иных возможностей купить жилье» Песков жжёт..
С зарплатами по 400...800 тысяч можно запросто взять ипотеку и выплатить её за 2..3 года.
Полагаю, им ещё на новоселье по 10..15 миллиончиков подкинули.
Как можно назвать такие акции властей в тот момент, когда число людей живущих ниже уровня бедности в России перевалило за 75% жителей???
Издевательство? Цинизм?
Только в России есть феномен - тот кто имеет три работы едва сводит концы с концами. Чем больше работаешь тем беднее становишься..
Кто-то сфотал баннер на улице "всероссийская акция" -"работай в России, работай без зарплаты".
По крайней мере четно.
Это ещё один плевок в лицо тем, кто за него голосовал столько лет.
За глупость нужно платить. А счёт "там" нам за всё обязательно выставят, в том числе и за 20 летнюю поддержку гегемона.
Любые подобные льготы - это путь к злоупотреблениям и коррупции, а также к снижению уровня компетенции и квалификации чиновничьих кадров, поскольку на любую "халяву и синрекуру" очень бвстро набрасываются дураки бездельники и просто мошенники.
Чем меньше всевозможных государственных выплат, акроме з/п тем хуже кадровый состыв.
Это проверенная веками истина.
Как можно отказать в материальной помощи верным кускам вертикала?
Надежду питает "гарант" на чинуш:
Стряхнуть, получив дармовые квартиры,
Они своего не позволят кумира!
В РФ сформировались уже много категорий гражданского населения, но все же выделяются две основные группы: властная "элита" со своей инфраструктурой (обслуга и безопасность), живущая по законам фициально действующей Коституции РФ, и все остальное обеспечивающее население (кратко "быдло"), живущее по официальным законам и правилам, установленным для нее властной "элитой" первой группы.
Так что каждый живет по своим законам, все справедливо, все по понятиям и нечего возмущаться.