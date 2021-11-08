650 чиновников получили многомиллионные субсидии на жилье как «нуждающиеся»

13:47 8.11.2021

Около 650 российских чиновников получили многомиллионные субсидии на приобретение жилья как «нуждающиеся». На деле у некоторых из них это были уже третьи, пятые и шестые квартиры, пишет News.ru со ссылкой на расследование издания «Важные истории» (издание признано иноагентом).

Издание проанализировало получение чиновниками средств от государства на приобретение жилья с 2012 года. Больше всего в освоении субсидий выделились сотрудники Минэкономразвития. Как отмечается, деньги на улучшение жилищных условий получил 21 чиновник этого ведомства. При этом у 12 из них на тот момент уже была другая недвижимость. Следом идут Министерство транспорта (16 чиновников — 14 из них имели жильё) и Министерство просвещения (13).

Среди известных госслужащих, воспользовавшихся субсидией, значатся министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель управляющего делами президента РФ Дмитрий Вербовой, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев и другие.

Улучшить свои жилищные условия они смогли благодаря подписанному в 2009 году Владимиром Путиным постановлению «О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения». По идее помощь должна оказываться чиновникам, которые переехали по работе в другой регион и не имеют там жилья.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сегодня данные публикации, подтвердил, что для государственных служащих существуют специальные программы, которые помогают им получить квартиры, потому что денег на жилье у них нет. «Чиновники не обладают серьезными финансовыми средствами. Такими программами пользуются чиновники, которые не имеют иных возможностей купить жилье», - отметил Песков.

Следует напомнить, что на начало 2021 года в очереди за жильём значились 248 ветеранов Великой Отечественной войны.