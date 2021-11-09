В Коми бабушке отказали в продаже еды в столовой из-за отсутствия QR-кода

23:09 9.11.2021

Пенсионерку Лидию Уляшеву отказались обслуживать в столовой Усть-Кулома республики Коми без QR-кода.

В записи, распростаненной в Интернете, видно, что пожилая женщина стоит перед линией раздачи еды и беспомощно разводит руками, в то время как сотрудница столовой ей объясняет, что «обслуживание сейчас идет только с QR- кодами». Бабушка вздыхает, так как никакого кода у нее нет, аргумент «Я ничем не болела и не болею» ей не помог, пишет ИА БНК.

Следует отметить, что Лидия Уляшева - довольно известная персона. Она стала героем роликов еще в 2017 году, когда отплясывала на бесплатном концерте в честь Дня Республики Коми на концерте группы Ottawan. Тогда федеральные СМИ окрестили ее «рок-бабушкой».