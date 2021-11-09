В Коми бабушке отказали в продаже еды в столовой из-за отсутствия QR-кода
Пенсионерку Лидию Уляшеву отказались обслуживать в столовой Усть-Кулома республики Коми без QR-кода.
В записи, распростаненной в Интернете, видно, что пожилая женщина стоит перед линией раздачи еды и беспомощно разводит руками, в то время как сотрудница столовой ей объясняет, что «обслуживание сейчас идет только с QR- кодами». Бабушка вздыхает, так как никакого кода у нее нет, аргумент «Я ничем не болела и не болею» ей не помог, пишет ИА БНК.
Следует отметить, что Лидия Уляшева - довольно известная персона. Она стала героем роликов еще в 2017 году, когда отплясывала на бесплатном концерте в честь Дня Республики Коми на концерте группы Ottawan. Тогда федеральные СМИ окрестили ее «рок-бабушкой».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Советский документальный фильм студии ЦСДФ про тайны и цели сионизма экстремистским. Совпадение - не думаю!
Это обычная практика лжецов и манипуляторов перебрасывать на других обвинения в том, в чем они виновны сами. Поэтому фашисты на опережение объявляют "фашистами" тех, кто им противостоит. Т.е. все, какв басне Лафонтена: волк обвиняет ягненка в неких "преступлениях", чтобы оправдать свою агрессию против невиновного ни в чем вообще ягненка, ну, кроме того, что волку хочется кушать! А голодным до деньги власти хочется кушать все больше и больше, поэтому все больше и больше они обвиняют народ!
Пусть вспомнят, как закончил жизнь алчный Марк Красс: наелся ли он расплавленным золотом? сегодняшние фаучисты считают, что они будут жить вечно? Фашисты тоже так думали...
ОБЯЗАЗАНЫ
ширнуться до 15 декабря,
А второй до 15 января.
Кому и почему они обязаны?
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Ой...
Частная,за.столовой не сам по себе фашист ,его заставляет так поступать руководство РФ, но по-иезуитски чужими руками.как Говорящая голова президента ,Песков его фамилиё,намедни журналистам сказал:"мы не знаем ни о каких куарах,с этим в оперштаб.
И не надо сюда украинцев приплетать.сто пудов завстоловой русский православный.
Скоро тех кто нежалает быть подопвтноц мышью не будут продавать даже хлеба и картошки аа в квартире отключат воду будут уморить голодом
Или уколись ,или сдохли.
А смерть спишет на кАвид.
Он умер потому что не вакцинировался.
Виноват не исполнитель преступного приказа, а преступник, издавший преступный приказ. Впрочем, отказ от исполнения преступных приказов зафиксирован как право, например, военнослужащих.
Вообще, согласно закону о правах потребителей никто не вправе навязывать человеку не нужные ему товары и услуги. В частности бабушке никто не вправе навязывать не нужный ей смартфон, подтверждающий QR код. Никто не вправе навязывать ненужный ей QR код. Никто не вправе навязывать ненужную ей вакцину.
Вся затея с прививками выглядит как прикрытие более важной для рабовладельцев идеи внедрения QR кодов, которые можно "аннулировать" время от времени, вместе с правами и свободами, обставляя возврат прав и свобод новыми и новыми условиями.
Дело не в Ковиде, а в том, чтобы подсадить всех на цифровой QR код, позволяющий бесконечно шантажировать человека возможным "аннулированием" его прав. Технология манипуляции рабами через включение\выключение временных QR привелегий позволяет иметь неограниченную власть над рабами, тем более что теперь в ковид сертификат нового образца включены ВСЕ сведения о цифровом рабе.