РИА Новости и RT перестали называть «Талибан»* запрещённой организацией

Сотрудникам медиагруппы МИА «Россия сегодня», куда входят РИА Новости и Sputnik, разослали письмо, в котором распорядились не помечать «Талибан»* как запрещённую в стране террористическую организацию, пишет издание tjournal со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Скриншот из телеграм-канала «Осторожно, новости»

«Талибан»* всё ещё числится в списке террористических организаций, однако СМИ рекомендовали маркировать боевиков как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность». В материале РИА Новости от 8 ноября уже используют именно такую подпись. Её также начали использовать в RT.

Один из сотрудников РИА Новости подтвердил получение письма с новым распоряжением телеграм-каналу «Можем объяснить».

21 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова исключить «Талибан»* из списка террористических организаций, однако сначала это должны сделать в ООН. «Эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — заявил президент.

* Запрещенная в России террористическая организация

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.11.2021, 15:14
    Гость: Талибы

    завезли дакуя анаши начальнику медиагруппы и вот он, всосав первую самокрутку, понял шо эти головорезы уже не бандиты, а просто плохие студенты (талибы с персидского студенты)....

  3. 09.11.2021, 15:13
    Гость: Пральна!

    Пусть Лёха за всех террористов, иностранных агентов и экстремистов отдувается...
    А какжа! А то иш!

  4. 09.11.2021, 14:58
    Гость: неврипатолог

    Во время активной войны в Сирии раненые терористы Игил лечились в ФРГ почти открыто . БЫЛО БЫ УМЕСТНО ПРИЧИСЛИТЬ гос-во ФРГ к терористическому гос-ву или пособнику терористов.. хотя бомбежки Югославии причислить к тероризму нельзя , а президента Сирии можно , а некоторым даже нужно.

  5. 09.11.2021, 14:47
    Гость: g

    это верно на самом деле.
    люди просто не знают что такое Терроризм, Что на самом деле в это слово вкладывают Левые в фашингтоне и тельавиве..

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Воз вместо Конституции: Медведев призвал отдать власть международным бюрократам?
ВОЗ вместо Конституции: Медведев призвал отдать власть международным бюрократам?
© KM.RU, Алексей Белкин
Из-за отказа от прививки в Облучье уволились все сотрудники скорой помощи
Политическая психиатрия: Киев обостряет ситуацию в Донбассе, параллельно выпрашивая у «Русского мира» энергоносители
30 лет назад Ельцин запретил КПСС
Избранное
«ЛГБТизация» за фасадом бандеризации: Украина как она есть
Выборы-2021 как символ политического тупика, в который зашла Россия
22 года назад Польша, Чехия и Венгрия вступили в НАТО
«"Режим батьки" не стал устраивать что-то злокозненное. Он просто перестал делать чужие дела»
Неотразимая Ани Лорак
Постпечатная обработка: что сюда входит и для чего нужна
Илья Кнабенгоф («Пилот»): «Музыка в России стала безвкусным фуфлом для утехи бессердечных»
Израиль против Палестины – война геронтократов у власти
«За предыдущие тридцать лет Америка де-юре и де-факто забрала в качестве трофеев "холодной войны" почти всё, чем владел СССР по итогам Второй мировой войны»
«Экстремизм чистой воды»: вместо русских власти насадят «наличное» население из гастарбайтеров
Очевидное не ценишь: к спору о плюсах и минусах жизни в Советском Союзе