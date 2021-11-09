РИА Новости и RT перестали называть «Талибан»* запрещённой организацией
Сотрудникам медиагруппы МИА «Россия сегодня», куда входят РИА Новости и Sputnik, разослали письмо, в котором распорядились не помечать «Талибан»* как запрещённую в стране террористическую организацию, пишет издание tjournal со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».
Скриншот из телеграм-канала «Осторожно, новости»
«Талибан»* всё ещё числится в списке террористических организаций, однако СМИ рекомендовали маркировать боевиков как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность». В материале РИА Новости от 8 ноября уже используют именно такую подпись. Её также начали использовать в RT.
Один из сотрудников РИА Новости подтвердил получение письма с новым распоряжением телеграм-каналу «Можем объяснить».
21 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова исключить «Талибан»* из списка террористических организаций, однако сначала это должны сделать в ООН. «Эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — заявил президент.
* Запрещенная в России террористическая организация
Комментарии читателей Оставить комментарий
войдут в следующий состав думы.
завезли дакуя анаши начальнику медиагруппы и вот он, всосав первую самокрутку, понял шо эти головорезы уже не бандиты, а просто плохие студенты (талибы с персидского студенты)....
Пусть Лёха за всех террористов, иностранных агентов и экстремистов отдувается...
А какжа! А то иш!
Во время активной войны в Сирии раненые терористы Игил лечились в ФРГ почти открыто . БЫЛО БЫ УМЕСТНО ПРИЧИСЛИТЬ гос-во ФРГ к терористическому гос-ву или пособнику терористов.. хотя бомбежки Югославии причислить к тероризму нельзя , а президента Сирии можно , а некоторым даже нужно.
это верно на самом деле.
люди просто не знают что такое Терроризм, Что на самом деле в это слово вкладывают Левые в фашингтоне и тельавиве..