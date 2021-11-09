РИА Новости и RT перестали называть «Талибан»* запрещённой организацией

12:48 9.11.2021

Сотрудникам медиагруппы МИА «Россия сегодня», куда входят РИА Новости и Sputnik, разослали письмо, в котором распорядились не помечать «Талибан»* как запрещённую в стране террористическую организацию, пишет издание tjournal со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Скриншот из телеграм-канала «Осторожно, новости»

«Талибан»* всё ещё числится в списке террористических организаций, однако СМИ рекомендовали маркировать боевиков как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность». В материале РИА Новости от 8 ноября уже используют именно такую подпись. Её также начали использовать в RT.

Один из сотрудников РИА Новости подтвердил получение письма с новым распоряжением телеграм-каналу «Можем объяснить».

21 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова исключить «Талибан»* из списка террористических организаций, однако сначала это должны сделать в ООН. «Эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — заявил президент.

* Запрещенная в России террористическая организация