В Петербурге рассмотрят смерть от COVID 13-ого вакцинированного пациента

Иммунологическая комиссия намерена рассмотреть случай смерти в Петербурге очередного коронавирусного пациента, который был вакцинирован.

«Мы получили информацию об этом случае и рассмотрим его на заседании (иммунологической комиссии - прим.ред.)», - цитирует «Интерфакс» сообщение городского комитета по здравоохранению.

При этом в комитете не стали уточнять детали смерти, сославшись на врачебную тайну.

Напомним, ранее стало известно, что от коронавируса в Петербурге скончался 13-й вакциниованный пациент. При этом в прошлых двенадцати случаях никакой связи между смертью и прививкой найдено не было.

По данным «Фонтанки», 59-летний Анатолий Хрычев попал в больницу с коронавирусом и умер через две недели (22 октября). Полный курс вакцинации он прошел в августе. Мужчина никогда не пил и не курил, следил за своим здоровьем. Был гипертоником, принимал таблетки. Поражение легких у пациента при этом было не сверхъестественным - до 50%. Но случилась тромбоэмболия.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что иммунологическая комиссия Петербурга ранее рассмотрела 12 случаев смерти вакцинированных пациентов с коронавирусом. «Ни в одном из случаев (...) не было оснований утверждать, что наступление летального исхода связано с процедурой вакцинации», - сказал тогда Лисовец.

Он же в конце июля сообщил, что в Петербурге есть случаи летального исхода коронавирусных пациентов, которые прошли вакцинацию двумя компонентами. «Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими», - говорил тогда председатель комитета по здравоохранению.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2021, 00:12
    Гость: режим ошпаренной кошки

    Так вся путинская рать и он сам призывают вакцинироваться и особенно старшей возрастной группе и пенсионерам с сердечно сосудистыми и хроническими заболеваниями. Чтобы пенсии не платить, а на погост их отправить побыстрее.

  2. 12.11.2021, 23:21
    Гость: сославшись на врачебную тайну

    А уколотый ты или нет - это раве не врачебная тайна? А есть еще тайна персональных данных. Но повелением чиновников люди ОБЯЗАНЫ светить их контролерам, охранникам, официантам...

  3. 12.11.2021, 21:53
    Гость: g

    тромбоэмболия и вообще тромбозы - типичная причина смерти после Генных Уколов. это прямое седствие "работы" spike белка.

  4. 12.11.2021, 20:44
    Гость: В Японии уже вроде и лекарство

    Изобрели, а нам про куриный код талдычат, видать он для другого предназначен, вопрос в студию... А куда будут подсовывать инфу со считывателей кукодов?

  5. 12.11.2021, 20:39
    Гость: Значит врут, шикельгруберы,

    Побочек говорят нет, (у аспирина и то есть) и кто ответит за смерть людей, кто отдаёт приказы? Кто заставляет? Кто говорит одно, а делает другое?

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