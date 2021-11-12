В Петербурге рассмотрят смерть от COVID 13-ого вакцинированного пациента

16:01 12.11.2021

Иммунологическая комиссия намерена рассмотреть случай смерти в Петербурге очередного коронавирусного пациента, который был вакцинирован.

«Мы получили информацию об этом случае и рассмотрим его на заседании (иммунологической комиссии - прим.ред.)», - цитирует «Интерфакс» сообщение городского комитета по здравоохранению.

При этом в комитете не стали уточнять детали смерти, сославшись на врачебную тайну.

Напомним, ранее стало известно, что от коронавируса в Петербурге скончался 13-й вакциниованный пациент. При этом в прошлых двенадцати случаях никакой связи между смертью и прививкой найдено не было.

По данным «Фонтанки», 59-летний Анатолий Хрычев попал в больницу с коронавирусом и умер через две недели (22 октября). Полный курс вакцинации он прошел в августе. Мужчина никогда не пил и не курил, следил за своим здоровьем. Был гипертоником, принимал таблетки. Поражение легких у пациента при этом было не сверхъестественным - до 50%. Но случилась тромбоэмболия.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что иммунологическая комиссия Петербурга ранее рассмотрела 12 случаев смерти вакцинированных пациентов с коронавирусом. «Ни в одном из случаев (...) не было оснований утверждать, что наступление летального исхода связано с процедурой вакцинации», - сказал тогда Лисовец.

Он же в конце июля сообщил, что в Петербурге есть случаи летального исхода коронавирусных пациентов, которые прошли вакцинацию двумя компонентами. «Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими», - говорил тогда председатель комитета по здравоохранению.