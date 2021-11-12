В Петербурге рассмотрят смерть от COVID 13-ого вакцинированного пациента
Иммунологическая комиссия намерена рассмотреть случай смерти в Петербурге очередного коронавирусного пациента, который был вакцинирован.
«Мы получили информацию об этом случае и рассмотрим его на заседании (иммунологической комиссии - прим.ред.)», - цитирует «Интерфакс» сообщение городского комитета по здравоохранению.
При этом в комитете не стали уточнять детали смерти, сославшись на врачебную тайну.
Напомним, ранее стало известно, что от коронавируса в Петербурге скончался 13-й вакциниованный пациент. При этом в прошлых двенадцати случаях никакой связи между смертью и прививкой найдено не было.
По данным «Фонтанки», 59-летний Анатолий Хрычев попал в больницу с коронавирусом и умер через две недели (22 октября). Полный курс вакцинации он прошел в августе. Мужчина никогда не пил и не курил, следил за своим здоровьем. Был гипертоником, принимал таблетки. Поражение легких у пациента при этом было не сверхъестественным - до 50%. Но случилась тромбоэмболия.
Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что иммунологическая комиссия Петербурга ранее рассмотрела 12 случаев смерти вакцинированных пациентов с коронавирусом. «Ни в одном из случаев (...) не было оснований утверждать, что наступление летального исхода связано с процедурой вакцинации», - сказал тогда Лисовец.
Он же в конце июля сообщил, что в Петербурге есть случаи летального исхода коронавирусных пациентов, которые прошли вакцинацию двумя компонентами. «Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими», - говорил тогда председатель комитета по здравоохранению.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так вся путинская рать и он сам призывают вакцинироваться и особенно старшей возрастной группе и пенсионерам с сердечно сосудистыми и хроническими заболеваниями. Чтобы пенсии не платить, а на погост их отправить побыстрее.
А уколотый ты или нет - это раве не врачебная тайна? А есть еще тайна персональных данных. Но повелением чиновников люди ОБЯЗАНЫ светить их контролерам, охранникам, официантам...
тромбоэмболия и вообще тромбозы - типичная причина смерти после Генных Уколов. это прямое седствие "работы" spike белка.
Изобрели, а нам про куриный код талдычат, видать он для другого предназначен, вопрос в студию... А куда будут подсовывать инфу со считывателей кукодов?
Побочек говорят нет, (у аспирина и то есть) и кто ответит за смерть людей, кто отдаёт приказы? Кто заставляет? Кто говорит одно, а делает другое?