Дмитрий Песков привился вакциной «Спутник Лайт»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, несмотря на высокие антитела, сделал прививку "Спутник Лайт".
В октябре, отвечая на вопрос, вакцинировался ли он, Песков говорил, что у него сохраняется высокий уровень антител, несмотря на прошедшее после болезни время. Он переболел коронавирусом в мае 2020 года.
"Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день", - рассказал Песков РИА Новости.
Что касается президента России Владимира Путина, он сам традиционно сообщит о своей ревакцинации, сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков отмечал, что Путин сам неоднократно говорил о сохраняющихся после прививки весной высоких титрах антител. По словам пресс-секретаря, ревакцинация будет зависеть от рекомендаций врачей, поскольку безопасность президента и его здоровье - это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Отнюдь не одно по "геройству" и то же!
Того, что свой "подвиг" свершил, "Их сиятельство"
Предъявит бесспорные пусть доказательства!
Сто пудов врет.
А с чего вы взяли, что в окружении эпидемия была? Ах, да... Он сам рассказал, как можно не поверить....
Привился! Радость-то кака!
А как президентова собаченка поживает? Чегой-то давно про неё не слыхивали... не издохла ли?
По нему и так видно, что он привитый.