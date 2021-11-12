Дмитрий Песков привился вакциной «Спутник Лайт»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, несмотря на высокие антитела, сделал прививку "Спутник Лайт".

В октябре, отвечая на вопрос, вакцинировался ли он, Песков говорил, что у него сохраняется высокий уровень антител, несмотря на прошедшее после болезни время. Он переболел коронавирусом в мае 2020 года.

"Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день", - рассказал Песков РИА Новости.

Что касается президента России Владимира Путина, он сам традиционно сообщит о своей ревакцинации, сказал пресс-секретарь главы государства. 

Ранее Песков отмечал, что Путин сам неоднократно говорил о сохраняющихся после прививки весной высоких титрах антител. По словам пресс-секретаря, ревакцинация будет зависеть от рекомендаций врачей, поскольку безопасность президента и его здоровье - это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2021, 01:05
    Гость: 'Сказать' и 'де-факто влить жижу под кожу' -

    Отнюдь не одно по "геройству" и то же!
    Того, что свой "подвиг" свершил, "Их сиятельство"
    Предъявит бесспорные пусть доказательства!

  3. 12.11.2021, 23:52
    Гость: Phil

    А с чего вы взяли, что в окружении эпидемия была? Ах, да... Он сам рассказал, как можно не поверить....

  4. 12.11.2021, 23:52
    Гость: Мак

    Привился! Радость-то кака!
    А как президентова собаченка поживает? Чегой-то давно про неё не слыхивали... не издохла ли?

Все комментарии (21)
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