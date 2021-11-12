Дмитрий Песков привился вакциной «Спутник Лайт»

21:43 12.11.2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, несмотря на высокие антитела, сделал прививку "Спутник Лайт".

В октябре, отвечая на вопрос, вакцинировался ли он, Песков говорил, что у него сохраняется высокий уровень антител, несмотря на прошедшее после болезни время. Он переболел коронавирусом в мае 2020 года.

"Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день", - рассказал Песков РИА Новости.

Что касается президента России Владимира Путина, он сам традиционно сообщит о своей ревакцинации, сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков отмечал, что Путин сам неоднократно говорил о сохраняющихся после прививки весной высоких титрах антител. По словам пресс-секретаря, ревакцинация будет зависеть от рекомендаций врачей, поскольку безопасность президента и его здоровье - это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает.