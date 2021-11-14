Кадыров призвал Ингушетию остановить «кучку провокаторов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал представителей ингушского народа остановить «кучку провокаторов», которые пытаются «разыграть националистическую карту». 

«Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту. Тем более что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Таким образом Кадыров прокомментировал информацию о том, что на границе Чечни и Ингушетии велись строительные работы, в ходе которых было изменено русло горной реки Фортанга. Данные о том, что в приграничном с Чечней сельском поселении Даттых Сунженского района Ингушетии тяжелая техника проводит ремонтные работы, появилась в соцсетях несколько дней назад, пишет РБК. Один из пользователей, который также опубликовал видеозапись проводимых работ, назвал происходящее «очередной провокацией соседей».

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram заявил, что работы на берегу реки никак не могли повлиять на линию границы с Ингушетией.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.11.2021, 13:38
    Гость: нужно все засекретить

    Нужно было засекретить все эти работы, чтобы не известно было никому где они были произведены. Во избежание провокаций. Другими словами добавить к пресловутым запретам на разглашение национальности, запреты на разглашение территории где все эти действия происходят.

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