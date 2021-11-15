Названа стоимость проезда по новой трассе в Подмосковье

08:00 15.11.2021

К 2026 году в Подмосковье появится новая платная дорога – дублер Егорьевского шоссе. Как пишет газета «КоммерсантЪ», стоимость проезда по 36-километровой трассе для легковых машин составит 12 рублей за километр.

Дорога будет построена от Люберец до ЦКАД в обход населенных пунктов. Отмечается, что власти Московской области в ближайшее время намерены заключить концессионное соглашение с ООО МЕТК, которое и будет строить дорогу. Предварительная стоимость проекта оценивается в 60 млрд. рублей. Конкурсные процедуры уже завершились, соглашение планируется заключить на 27 лет.

Изначально предполагалось, что стоимость дороги составит 32,3 млрд. рублей Увеличение стоимости проекта почти в два раза в подмосковном департаменте транспорта объяснили подорожанием стройматериалов, инфляцией и необходимостью переноса коммуникаций и сетей РЖД.