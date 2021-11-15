Названа стоимость проезда по новой трассе в Подмосковье
К 2026 году в Подмосковье появится новая платная дорога – дублер Егорьевского шоссе. Как пишет газета «КоммерсантЪ», стоимость проезда по 36-километровой трассе для легковых машин составит 12 рублей за километр.
Дорога будет построена от Люберец до ЦКАД в обход населенных пунктов. Отмечается, что власти Московской области в ближайшее время намерены заключить концессионное соглашение с ООО МЕТК, которое и будет строить дорогу. Предварительная стоимость проекта оценивается в 60 млрд. рублей. Конкурсные процедуры уже завершились, соглашение планируется заключить на 27 лет.
Изначально предполагалось, что стоимость дороги составит 32,3 млрд. рублей Увеличение стоимости проекта почти в два раза в подмосковном департаменте транспорта объяснили подорожанием стройматериалов, инфляцией и необходимостью переноса коммуникаций и сетей РЖД.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тот, который «хохотался» всегда защищает Россию так топорно, что жуть.
Этот участок начинается сразу за Gemona - в направлении к Австрии. После ещё 10 км там отличный ресторанчик. Можете попросить «una camoglia tagliata in due e un buffollino”. Отличнейший завтрак.
Ещё через 20 км таи ещё одна заправочная австрийской фирмы OMV - тоже отлично готовят. A сразу за ней рядом со съездом на Pontebba уже платишь за проезд а ещё через 3-4 км граница (бывшая).
Ежемесячная оплата
Ну действительно дороговато. Все равно, что эти 36км на такси проехать. Дорога не является бизнес проектом с окупаемостью в 1 год, к примеру. Но если государство отдает это на откуп частникам - то удивляться тут нечему. Можно, конечно, поругиваться на "Европейца", но он в данном случае прав. И обзывая его мы не Россию "защищаем",а жадность наших и без того не бедных негодяев.
Опять ты? Да хватит тебе пули лить. Максимум где ты был это Жмеринка. Не зас...аряй эфир Юрык. Кстати не смог бы ты покопаться в справочниках и сообщить где находится сия дорога шириной 1метр?