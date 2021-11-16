Почти 120 СМИ из 47 регионов России вошли в состав медиагруппы «Патриот»

Российская медиагруппа «Патриот» усиливает свои позиции на информационном рынке страны. Ее партнерами уже стали 117 изданий и свыше 500 пабликов в социальной сети «Вконтакте».

По словам руководителя медиагруппы Александра Христофорова, благодаря такому взаимодействию качественные новости оперативно поступают во все уголки России.

«При этом медиагруппа не планирует останавливать свое расширение. Идеальный вариант дальнейшего развития — это объединение под эгидой медиагруппы патриотических СМИ из всех регионов нашей страны и включение в ее состав городских пабликов из каждого города России», — добавил он.

Главной целью «Патриота» является создание благоприятного информационного пространства и борьба с фейками. Издания, которые являются партнерами медиагруппы, ежедневно обмениваются новостями, помогая создавать полноценную картину дня. Актуальные материалы репостят в соцсетях, что увеличивает охват аудитории.

Медиагруппа «Патриот» появилась 1 октября 2019 года, она объединяла Федеральное агентство новостей, издания «Народные новости», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня».
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.11.2021, 16:39
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Интересно , а о коррупции РЕЖИМА будут рассказывать ? Уже год не переношу слово патриот .

  5. 16.11.2021, 15:11
    Гость: www

    Из серии сами себя, своеи хитростью. Т.е. счас по всему россиискому ТВ и СМИ, феики и некачественные новости, с которыми они бороться будут. А по уголкам России, вообще откровенно госдеп вещает. Надо же умудриться такое фуфло задуть, под лозунгом борьбы с феиками.

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