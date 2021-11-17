ФСИН будет поставлять в регионы контейнеры для раздельного сбора мусора

12:31 17.11.2021

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) по госсубсидиям поставит в 14 регионов свыше 17 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «Российского экологического оператора» (РЭО, куратор мусорной реформы).

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 46 регионам 1 млрд руб. субсидий на покупку 65,5 тысяч подобных контейнеров. Провести конкурсы и закупить баки получатели обязаны до конца 2021 года.

В конце 2019 года заместитель директора ФСИН Рустам Степаненко на совещании в Совете Федерации заявил о желании службы «завоевать рынок» производства мусорных контейнеров. «В сфере металлообработки имеющиеся у нас мощности позволяют увеличить выпуск продукции на 3 млрд рублей с дополнительным трудоустройством 2000 осужденных», - отмечал он.

На тот момент в учреждениях ФСИН в год производилось 8000 мусорных контейнеров, но мощности для производства уже были в 66 территориальных органах службы, что могло обеспечивать объем производства до более чем 40 000 штук в месяц (примерно 40% годовой потребности регионов).