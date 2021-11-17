ФСИН будет поставлять в регионы контейнеры для раздельного сбора мусора
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) по госсубсидиям поставит в 14 регионов свыше 17 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «Российского экологического оператора» (РЭО, куратор мусорной реформы).
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 46 регионам 1 млрд руб. субсидий на покупку 65,5 тысяч подобных контейнеров. Провести конкурсы и закупить баки получатели обязаны до конца 2021 года.
В конце 2019 года заместитель директора ФСИН Рустам Степаненко на совещании в Совете Федерации заявил о желании службы «завоевать рынок» производства мусорных контейнеров. «В сфере металлообработки имеющиеся у нас мощности позволяют увеличить выпуск продукции на 3 млрд рублей с дополнительным трудоустройством 2000 осужденных», - отмечал он.
На тот момент в учреждениях ФСИН в год производилось 8000 мусорных контейнеров, но мощности для производства уже были в 66 территориальных органах службы, что могло обеспечивать объем производства до более чем 40 000 штук в месяц (примерно 40% годовой потребности регионов).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это хорошее начало. Но на территории РФ работает одно из самых мощных производств невозвратного упаковочного материала. Было бы хорошо, если бы это производство планово сокращалось. Это было бы очень полезно для людей и Природы.
Контейнеры для мусора от вертухаев.
швабры?
А потом приедет мусоровоз, выволит весь раздельный, мусор в одну кучу в свой контейнер, и отвезёт на свалку.
Но, электорат заплатит как за разделенный мусор.
Главное не поставка контейнеров, главное, что бы граждане раздельно мусор выбрасывали.