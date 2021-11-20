Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации.

Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин ранее предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают граждан от вакцинации против COVID-19. По его мнению, это непрофессионально.

"Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью", - сказал Гинцбург РИА Новости.

Он отметил, что таких специалистов надо лишать возможности осуществлять врачебную деятельность, потому что они используют свое служебное положение во вред людям.

"Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством - вакциной в данном случае - и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет", - пояснил Гинцбург свою точку зрения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.11.2021, 15:43
    Гость: stalker

    Гинцбург дурак. Диплом является свидетельством наличия у человека высшего или среднего специального образования. И только. Иного значения у него нет. И наличие такого образования факт непреложный, если только этот диплом куплен не был. В тех же США подобного рода врачей лишают права осуществления врачебной практики. Это другое. Про дипломы там даже не заикаются. Так что Гинцбург попутал что-то. Или в голове у него каша. Да и его личный шкурный интерес надо учитывать от этой кампании по вакцинации.

  5. 20.11.2021, 15:36
    Гость: Миллиард доз по хотя бы 10 баксов

    То сколько в..... Килограммах прямо БеСсеребренник, сухой бы корочкой питался, что он по специальности то не работает? Если такой умный

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