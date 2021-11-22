Красная икра подорожала до исторического максимума
Средняя цена лососевой икры в розничной продаже впервые превысила отметку 5 тысяч рублей за 1 килограмм, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
В ведомстве отмечают, что да такого уровня цены на красную икру не поднимались ни разу за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. Всего за 20 лет икра подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го 1 кг стоил в рознице 675,2 руб.
Отмечается, что рост цен идет вопреки увеличившейся добыче лососевых рыб. Ранее Росрыболовство заявляло, что в конце лета и осенью после начала лососевой путины (когда начинается сезон добычи этих рыб) цены на икру будут снижаться.
Также в Росстате отметили подорожание красной рыбы. Так, цена за 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 руб.
При этом у самих рыбаков отпускные цены на красную рыбу и ее икру не выросли, а, напротив, снижаются, говорят эксперты. Так, у рыбаков во Владивостоке 1 кг горбуши, основной рыбы в общем объеме добычи лососей, в октябре этого года стоил 180–190 руб., что примерно на 20% ниже, чем годом ранее. Цена 1 кг икры горбуши у рыбаков упала год к году примерно на 15%, с 3,3 тыс. до 2,8 тыс. руб.
Про снижение оптовых цен заявляет и Росрыболовство. На Дальнем Востоке цена на горбушу в этом ноябре снизилась год к году на 38%: с 225 до 140 руб. за 1 кг.
Рост розничных цен в Росрыболовстве связывают с ажиотажем, который создают спекулянты перед новогодними праздниками. Традиционно под конец путины и накануне длительных праздников в целях реализации остатков на складах спекулянты создают ажиотаж, что приводит к росту цен, подчеркнули в ведомстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Икра полезная только свежего своего домашнего посола. Если икру посолить для хранения более пяти суток, ее надо посолить крепко или заморозить, или применить консерванты. Если икра крепко посолена, то ее никто не купит, остается - только консерванты, которые абсолютно все онкологически опасные. Слушал лекцию профессора диетолога, который допустил не более двух бутербродов в год: на Новый год и в День Рождения. Вообще, всю рыбу надо покупать только свежую и солить самим, а так - только два бутерброда в год.
Далее: нищеброды икру не покупают, им денег не всегда на молоко с хлебом хватает, а самым богатым безразлично сколько она стоит в магазине.
Главное то, что в богатой стране МРОТ и пенсии в четыре раза меньше, чем в бедной стране Польше, а цены на жизненно необходимые товары выше в два раза чем в той же Польше. Стоим на коленях, а святейший лихо поднимает с колен только свое окружение, а остальным только обещает.
ну сейчас точно умрем с голоду. Как дальше без икры жить?
а чё икру из австралии везём а ну да а нефть и газ из венесуэлы а электроэнергию берём из юар делают из нас дураков воровская система аминь
Да. На лососевую заморозку цены упали, в декабре будет новыи нерест. На ДВ, красная рыба, нерестится в июне, по определению не могут счас дать новую. Происходит какои то бред с ценами, и с лапшои на уши.
Просить цену можешь любую, вот за сколько купят?