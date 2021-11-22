Красная икра подорожала до исторического максимума

09:40 22.11.2021

Средняя цена лососевой икры в розничной продаже впервые превысила отметку 5 тысяч рублей за 1 килограмм, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В ведомстве отмечают, что да такого уровня цены на красную икру не поднимались ни разу за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. Всего за 20 лет икра подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го 1 кг стоил в рознице 675,2 руб.

Отмечается, что рост цен идет вопреки увеличившейся добыче лососевых рыб. Ранее Росрыболовство заявляло, что в конце лета и осенью после начала лососевой путины (когда начинается сезон добычи этих рыб) цены на икру будут снижаться.

Также в Росстате отметили подорожание красной рыбы. Так, цена за 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 руб.

При этом у самих рыбаков отпускные цены на красную рыбу и ее икру не выросли, а, напротив, снижаются, говорят эксперты. Так, у рыбаков во Владивостоке 1 кг горбуши, основной рыбы в общем объеме добычи лососей, в октябре этого года стоил 180–190 руб., что примерно на 20% ниже, чем годом ранее. Цена 1 кг икры горбуши у рыбаков упала год к году примерно на 15%, с 3,3 тыс. до 2,8 тыс. руб.

Про снижение оптовых цен заявляет и Росрыболовство. На Дальнем Востоке цена на горбушу в этом ноябре снизилась год к году на 38%: с 225 до 140 руб. за 1 кг.

Рост розничных цен в Росрыболовстве связывают с ажиотажем, который создают спекулянты перед новогодними праздниками. Традиционно под конец путины и накануне длительных праздников в целях реализации остатков на складах спекулянты создают ажиотаж, что приводит к росту цен, подчеркнули в ведомстве.