Подводная лодка «Курск» погибла от столкновения с субмариной НАТО

К гибели атомной подводной лодки (АПЛ) "Курск" в 2000 году привело столкновение с субмариной НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова бывшего камандующего Северным флотом, адмирала Вячеслава Попова.

По словам военного, название субмарины известно "с вероятностью 90%".

"Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта... Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском", - рассказал в интервью агентству Попов.

АПЛ "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях Северного флота, погибли.

Агентство напоминает, что еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов говорил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно". Однако тогда адмирал не указал ее принадлежность и тот факт, что фактически знает ее название.

По данным российских и иностранных СМИ, в районе учений находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Сообщалось, что министерство обороны России запросило у Пентагона разрешение на инспекцию подлодок Memphis и Toledo, однако получило отказ, было заявление, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, сообщал портал.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.11.2021, 19:16
    Гость: иван з

    Действительно, хватит писать глупости. Впрочем, в твоём случае это не только глупость, но и намеренная подлость. Не собираюсь обсуждать твои человеческие качества, пусть это останется на твоей совести.
    По "фактам":
    "Приваренный буй". Ни при каких обстоятельствах командир не мог отдать такую команду. Следствием было установлено, что не был снят один из элементов заводского крепежа буя. Экипаж просмотрел, но намеренного нарушения не было. Плюс к этому деформация корпуса при взрыве.
    Сейчас сложно судить, но даже если бы буй сработал, вряд ли бы это спасло моряков при том развитии событий.
    Кадры с Ольгой Колесниковой на лодке сняты на норвежской субмарине норвежским режиссером, снявшим два фильма, основанных на домыслах и слухах. Зачем это было нужно вдове Дмитрия Колесникова, я судить не берусь.
    А теперь подумай, кто здесь козёл.

  3. 22.11.2021, 17:43
    Гость: Гость

    Правду от нас скрывают, не зря на следующий день после катастрофы в Москву примчался глава Пентагона, помню тогда звучала и версия о том что нашу лодку торпедировали, и эта версия близка к истине, какие то части лодки небыли подняты чтобы скрыть истину, вечная слава и память нашим подводникам стоявшим на страже нашей Родины, а вот государство их предало

  4. 22.11.2021, 17:37
    Гость: Понимает

    Попов,что совершили предательство по отношению к погибшим морякам.Русские моряки всегда в истории мирового флота были его эталоном.Пусть хоть сейчас,когда прожита жизнь с таким "грузом",в место живых моряков"выплывает"правда тех событий.Обнародуйте записи моряков.Можно с большой уверенностью утверждать,что писали многие,не только Лячин.Светлая им память.

  5. 22.11.2021, 17:34
    Гость: однако

    Он говорил об этом в 2000-м. Спрашивал, кто это сделал. И тогда же в норвегию последовала поврежденная натовская подлодка.

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