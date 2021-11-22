«Назревает гражданская битва». Требование о вакцинации 80% работников может парализовать работу заводов в Петербурге

17:13 22.11.2021

Промышленные предприятия Петербурга просят разъяснений по поводу обязательной вакцинации

Из-за отстранения рабочих без заработной платы вот-вот вспыхнут забастовки, предупреждают профсоюзы.

О том, что петербургская промышленность может столкнуться со сложностями из-за обязательной вакцинации сотрудников, «Фонтанке» рассказали несколько деловых объединений. Роспотребнадзор требует привить 80% персонала без скидки на число переболевших, а врачи отказываются их вакцинировать. Из-за этого бизнес рискует оказаться перед выбором: получить приостановку деятельности от санитарного ведомства или заработать штрафы Трудовой инспекции и остаться без сотрудников.

Вопрос к руководству города в профильном чате cформулировала Алла Оганесян, координатор Северо-Западного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).Согласно постановлению главного санитарного врача Петербурга, предприятия сферы промышленности должны к 15 января вакцинировать 80% сотрудников. Но перенесённое заболевание COVID-19 не отнесено к причинам, освобождающим от прививки.

«Указанное обстоятельство приводит к необходимости вакцинации лиц, перенёсших указанное заболевание, в том числе переболевших менее шести месяцев назад», — указывает на противоречие Алла Оганесян. В связи с этим бизнес хотел бы получить от властей или разъяснения, или изменения в постановлении, которое освободит от прививки переболевших, а работодателей от штрафов.

Вопрос непраздный. По оценке АЕБ, на промышленных предприятиях переболевших COVID-19 больше 20%, что создает проблему в выполнении норматива в 80%. Такой вопрос на внутренних встречах поднимали как минимум пять участников ассоциации, в том числе из строительного бизнеса и производителей бытовой техники, уточнила Алла Оганесян, но конкретных названий не привела. Сейчас на заводах уровень коллективного иммунитета составляет примерно 60%, но с учетом переболевших, считают в АЕБ. При этом в поликлиниках не слишком охотно дают медотводы.

Переговоры с властями насчет обязательной вакцинации ведет и Американская торговая палата (также объединяет европейские, японские и корейские компании), рассказала исполнительный директор Американской торговой палаты Мария Чернобровкина. По ее оценке, доля вакцинированных у участников объединения колеблется от 20 до 40%, а вот переболевших 20–30%. «Медотводов мизерное количество, и список заболеваний не слишком обширный», — комментирует она. Например, онкология в анамнезе, если она не в острой стадии, в списки противопоказаний не входит. «А люди боятся идти», — добавляет Мария Чернобровкина.

У работодателей также есть опасения, что попытка отстранить от работы сотрудников повлечет жалобы в Трудовую инспекцию. И 100-процентной уверенности в том, что та не встанет на сторону коллектива, нет.

Согласно пункту 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. На основании приказа Минздрава России от 09.12.2020 N1307н, прививка против новой коронавирусной инфекции отнесена к профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям.

Но большинство сфер, которые перечислил в своем постановлении Роспотребнадзор, не входит в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок (утвержден постановлением правительства РФ от 15.07.1999 № 825), не говоря уже о людях старше 60 лет и больных с хроническими заболеваниями.

«Отстранение по этим причинам (отказу сделать прививку от COVID-19. — Прим. ред.) все равно противоречит Трудовому кодексу, поскольку прививки по эпидемическим показаниям обязательны для определенных профессий. А разъяснения Минтруда не являются нормативным правовым актом», — подчеркивает Мария Чернобровкина. Дополнительные разъяснения от Государственной инспекции труда могли бы подтвердить, что в спорной ситуации она окажется на одной стороне с бизнесом. «Все понимают, что надо людей вакцинировать, но надо сделать это таким образом, чтобы минимизировать правовые риски работодателей», — подчеркивает она. Пока предприятия не начали издавать приказы об обязательной вакцинации: ведется работа с сотрудниками, чтобы убедить их привиться.

Опрошенные «Фонтанкой» крупные промышленные предприятия не стали комментировать ситуацию с обязательной вакцинацией. Представитель одной из компаний, которая специализируется на производстве строительных материалов, подтвердил, что сложности с выполнением требований существуют. «В штате есть те, кто болели в последние шесть месяцев, мы знаем, что поликлиники не делают таким людям прививки. Между тем Роспотребнадзор требует вакцинировать поголовно — с учетом людей старше 60 попадает почти все предприятие. Но мы не понимаем, как физически вакцинировать людей, если поликлиника отказывается», — заявил собеседник «Фонтанки». Если работодатели не могут выполнить требования, логично было бы их скорректировать или поменять рекомендации для врачей, уточняет он.

Среди 10 тысяч человек, подписавших письмо в прокуратуру с требованием проверить законность обязательной вакцинации и QR-кодов, оказались сотрудники крупных промышленных предприятий. Так, работник «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Дмитрий Крячков в разговоре с РБК отметил, что неважно, болел ли сотрудник коронавирусом — от него требуют либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе.

Если заводы все же начнут отстранять от работы за отказ сделать прививку, это породит трудовые конфликты, говорит председатель профсоюза МПРА в Петербурге Игорь Темченко. По его словам, среди членов профсоюза большинство привилось, но внутри коллективов мнения разделились. «40–45% не хотят вакцинироваться. Чуть ли не гражданская битва начинается», — отметил он. По его словам, непонимание вызывает, в частности, тот факт, что на работу будут впускать только со справкой об антителах, а вот в транспорте в час пик по-прежнему смогут ездить все желающие.

Несогласные с обязательной вакцинацией пока просто саботируют требование работодателя предоставить подтверждение прививки. Но на одном из предприятий едва не вспыхнула забастовка. О каком заводе речь, Игорь Темченко не уточнил, но отметил, что от решительных действий работников остановило осознание, что руководство находится с ними в одной лодке. «Если работодатель отстранит всех этих людей, он не сможет работать», — сказал он.

В комитете по здравоохранению подтвердили, что врачи не станут прививать от COVID-19 людей, которые переболели менее полугода назад. Однако они могут получить официальный медотвод от вакцинации, чтобы избежать отстранения от работы, подчеркнул глава ведомства Дмитрий Лисовец. Также читатели «Фонтанки» сообщали, что им удается получить медотвод, даже если они болели COVID-19 без обращения к врачу, предоставляя в качестве доказательства справку о наличии антител.

Предприятиям, которые не смогут отчитаться о вакцинации 80% штата, по-прежнему грозит привлечение по статье 20.6.1 КоАП с наложением административного штрафа до 300 тыс. руб. (при повторном нарушении административный штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток), говорится в методичке Смольного. Также у них могут отозвать QR-коды и запретить вести деятельность.

Со стороны Роспотребнадзора грозит привлечение по статье 6.3, часть 2 КоАП с наложением административного штрафа до 500 тыс. руб. или приостановлением деятельности до 90 суток. Со стороны Государственной инспекции труда — привлечение по статье 5.27 КоАП с наложением административного штрафа до 50 тыс. руб. (при повторном нарушении административный штраф до 70 тыс. руб.).

В петербургском Роспотребнадзоре не ответили на вопрос «Фонтанки» о готовности официально разъяснить или скорректировать правила обязательной вакцинации. Ранее представитель ведомства сообщала, что переболевшие COVID-19 приравниваются к обладателям медотвода, но всё-таки должны уместиться в 20%. Требование привить 80% в любом случае будет отсчитываться от общей численности штата. Но если показатель не будет достигнут, Роспотребнадзор будет анализировать причины.

Автор: Галина Бояркова