В городах ХМАО начали вводить самоизоляцию для невакцинированных

17:23 22.11.2021

В некоторых городах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) с 22 ноября по 5 декабря невакцинированных граждан и тех, кто не переболел коронавирусом, обяжут соблюдать режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписала губернатор региона Наталья Комарова.

Речь идет о жителях Нефтеюганска, Нягани, Урае и Кондинского муниципального района (село Леуши, поселки городского типа Луговой, Междуреченский и Мортка, поселок Мулымья), сообщает РБК.

Согласно поставновлению, невакцинированным можно покидать жилье для того, чтобы:

обратиться за медицинской или иной помощью в случае угрозы жизни и здоровью;

добраться до работы, организации общественного питания, аптеки, магазина, вынести мусор;

оказать помощь близким родственникам старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями;

погулять в парках, скверах при соблюдении дистанции не менее 1,5 м; выгулять домашнее животное на расстоянии, не превышающем 100 м от дома.

Напомним, запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ХМАО продлен до 20 декабря. Также детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. В некоторых муниципалитетах запрещена работа общепитов и фуд-кортов в ночное время. С 9 октября в регионе действует обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.

За последние сутки в ХМАО выявили 250 новых случаев заражения COVID-19. Умерли 9 человек, выздоровели - 232.