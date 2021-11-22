В городах ХМАО начали вводить самоизоляцию для невакцинированных
В некоторых городах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) с 22 ноября по 5 декабря невакцинированных граждан и тех, кто не переболел коронавирусом, обяжут соблюдать режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписала губернатор региона Наталья Комарова.
Речь идет о жителях Нефтеюганска, Нягани, Урае и Кондинского муниципального района (село Леуши, поселки городского типа Луговой, Междуреченский и Мортка, поселок Мулымья), сообщает РБК.
Согласно поставновлению, невакцинированным можно покидать жилье для того, чтобы:
- обратиться за медицинской или иной помощью в случае угрозы жизни и здоровью;
- добраться до работы, организации общественного питания, аптеки, магазина, вынести мусор;
- оказать помощь близким родственникам старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями;
- погулять в парках, скверах при соблюдении дистанции не менее 1,5 м; выгулять домашнее животное на расстоянии, не превышающем 100 м от дома.
Напомним, запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ХМАО продлен до 20 декабря. Также детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. В некоторых муниципалитетах запрещена работа общепитов и фуд-кортов в ночное время. С 9 октября в регионе действует обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.
За последние сутки в ХМАО выявили 250 новых случаев заражения COVID-19. Умерли 9 человек, выздоровели - 232.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дожили. КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Проверка QR-кодов в общественном транспорте началась в Казани. «На 07:30 контрольно-ревизионная служба, кондукторы и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава свыше 500 человек, сообщили в предприятии. В метрополитене примерно похожая ситуация — перед входом на станцию пассажиры возмущаются и срываются на контролеров. С понедельника в Татарстане вступил в силу запрет на проезд на общественном транспорте без цифровых сертификатов, он касается пассажиров старше 18 лет». … 22 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ввели с 22 ноября по 5 декабря режим обязательной самоизоляции для непривитых от ковида жителей трех городов и ряда поселений Кондинского района. Об этом говорится в опубликованном в понедельник постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой. «В регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, трудовых мигрантов и работников ряда сфер».
ВСЁ АБСОЛЮТНО зависит ТОЛЬКО от САМИХ ГРАЖДАН- как РЕШАТ,ТАК и БУДЕТ! нравится им быть баранами и холопьями -пусть будут,а если нет-чего же они ждут,если у них ДОМА НАРУШАЕТСЯ КОНСТИТУЦИЯ??? Если,комаровы плюют на наш Основной! Закон!Страны!,то это вовсе не повод гражданам делать то же самое. Главное,ВЫ ИСПОЛНЯЙТЕ ЕЁ и ЗАСТАВЬТЕ делать ЭТО КОМАРОВУ и К.Тогда вам всем честь и хвала,и перестаньте бояться,она вас сама боится,её действия НЕЗАКОННЫ,по-любому ,и должность её почти расстрельная.Она и сама это знает.Чуть что поменяется- она первая на вылет...из окна.Неужели она не догадывается?
Заставлялка треснет.
карателей состоит из того же народа.
дождётесь!" В.Путин