Бастрыкин предложил полностью вернуться к советской системе образования

Александр Иванович Бастрыкин

На научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и полностью вернуться к советской системе образования.

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда. И на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ - это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты», - цитирует ТАСС слова главы СК.

Также Бастрыкин подчеркнул, что советская система - средняя школа, техникум, высшее образование - прекрасно работала. По его словам, необходимо восстановить престиж профессорского труда, а также возродить аспирантуру в лучших советских традициях. Также он раскритиковал учебники по истории и виртуализацию высшего образования, которая исключает контакт преподавателя со студентами.

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