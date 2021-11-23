Бастрыкин предложил полностью вернуться к советской системе образования
На научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и полностью вернуться к советской системе образования.
«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда. И на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ - это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты», - цитирует ТАСС слова главы СК.
Также Бастрыкин подчеркнул, что советская система - средняя школа, техникум, высшее образование - прекрасно работала. По его словам, необходимо восстановить престиж профессорского труда, а также возродить аспирантуру в лучших советских традициях. Также он раскритиковал учебники по истории и виртуализацию высшего образования, которая исключает контакт преподавателя со студентами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поддерживаю целиком и полностью
/Бастрыкин вам зубы заговаривает, чтобы от qrфашизма отвлечь
Именно так.
Сомнительно.
Он не прав. Он не может быть прав.
Популизм и очковтирательство. Не более.
А почему только систему образования? Может тогда ВСЕ системы вернуть?