Более двух тысяч казанцев не пустили накануне в транспорт без QR-кода

14:32 23.11.2021

Кондукторы и проверяющие не пустили в общественный транспорт Казани в понедельник, 22 ноября, более двух тысяч человек из-за отсутствия у них QR-кодов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Всего за сутки было проверено 2 030 транспортных средств. Для 11 человек пришлось вызвать полицию - они были переданы сотрудникам МВД для составления протоколов.

С 22 ноября жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе. Это касается всех жителей республики старше 18 лет, включая граждан старше 60 лет с льготным проездом, и всех видов транспорта, кроме такси и межрегиональных маршрутов.