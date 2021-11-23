Более двух тысяч казанцев не пустили накануне в транспорт без QR-кода

Всем куда-нибудь нужно

Кондукторы и проверяющие не пустили в общественный транспорт Казани в понедельник, 22 ноября, более двух тысяч человек из-за отсутствия у них QR-кодов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Всего за сутки было проверено 2 030 транспортных средств. Для 11 человек пришлось вызвать полицию - они были переданы сотрудникам МВД для составления протоколов.

С 22 ноября жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе. Это касается всех жителей республики старше 18 лет, включая граждан старше 60 лет с льготным проездом, и всех видов транспорта, кроме такси и межрегиональных маршрутов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.11.2021, 00:06
    Гость: если,завтра Казань полностью встанет

    в ступор,хотя бы,на 2-3 дня- власти отменят этот незаконный запрет.

  3. 23.11.2021, 21:51
    Гость: Пророк

    Введение нового всегда должно быть комплексным и улучшать жизнь всем, а не только "избранным". Вот пример, автомобили с ДВС стали широко производиться и продаваться только тогда, когда была создана сеть заправочных станций. И далее сеть заправочных станций и производство и продажи автомобилей с ДВС стали поддерживать друг друга. Так и с КР-кодами. Явной связи с пандемией нет никакой.
    Необходимо закончить пандемию изданием Указа Президента, отменить ПЦР тестирование, изменить подход к лечению ОРЗ. Начать работы по восстановлению здравоохранению и т.п.
    Может быть лучше каждому гражданину РФ выдать карточку гражданина РФ, с которую постепенно ввести не только паспортные данные, но и ИНН, СНИЛС и т.д
    КР-коды вводить пока нельзя. Либо всем, либо никому. То, что творится в Татарстане, показывает это наглядно. Вреда от КР-кодов больше пользы.
    Что касается больных модной болезнью, то просто надо лучше лечит людей, лучше кормить граждан РФ, обеспечивать нам чистый воздух и воду, избавить нас от очередей и тесноты в транспорте. Вот несколько природных лекарств - мёд, шиповник, эхинацея, мята, иван-чай. Больным людям эти добавки следует раздавать бесплатно.

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