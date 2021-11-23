Центр Гамалеи готов подать документы на исследование «Спутника V» на детях

10:30 23.11.2021

Центр имени Гамалеи Минздрава России объявил о готовности подать документы на исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях в возрасте от 6 до 11 лет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу центра Александра Гинцбурга.

По его словам, необходимый пакет документов, который подтверждает эффективность и безопасность "определенного варианта вакцины "Спутник V" для использования у детей в возрасте от 17 до 12 лет", находится в Минздраве. После его одобрения Центр готов подать следующий пакет документов, направленный на исследование препарата на группе детей в возрасте от 11 до 6 лет.

Параллельно вакцина для подростков будет запущена в гражданский оборот. Гинцбург подчеркнул, что вакцинация будет проводиться с "полного согласия не только ребенка, но и его родителей".

Комментируя результаты исследования вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, Гинцбург сообщил, что подростки "очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител, (...) гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на "Спутник V" в его классическом варианте". Объясняется это тем, как отметил Гинцбург, что иммунная система детей лучше реагирует на чужеродные антигены. Среди побочных эффектов зафиксировано небольшой рост температуры на следующий день после вакцинации, максимальный подъем температуры был 37,4. "Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, не было", - добавил он.