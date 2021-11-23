Центр Гамалеи готов подать документы на исследование «Спутника V» на детях
Центр имени Гамалеи Минздрава России объявил о готовности подать документы на исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях в возрасте от 6 до 11 лет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу центра Александра Гинцбурга.
По его словам, необходимый пакет документов, который подтверждает эффективность и безопасность "определенного варианта вакцины "Спутник V" для использования у детей в возрасте от 17 до 12 лет", находится в Минздраве. После его одобрения Центр готов подать следующий пакет документов, направленный на исследование препарата на группе детей в возрасте от 11 до 6 лет.
Параллельно вакцина для подростков будет запущена в гражданский оборот. Гинцбург подчеркнул, что вакцинация будет проводиться с "полного согласия не только ребенка, но и его родителей".
Комментируя результаты исследования вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, Гинцбург сообщил, что подростки "очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител, (...) гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на "Спутник V" в его классическом варианте". Объясняется это тем, как отметил Гинцбург, что иммунная система детей лучше реагирует на чужеродные антигены. Среди побочных эффектов зафиксировано небольшой рост температуры на следующий день после вакцинации, максимальный подъем температуры был 37,4. "Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, не было", - добавил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Детей колют не от тяжелых случаев, а для профилактики . Как показали исследования, третья прививка на 86% понижает вероятность заражения, по крайней мере, в первое время, по сравнению с "истекшей" двойной прививкой...."
Бла бла бла.. вы уважаемый чешете официальные пропагандистские штампы. "..Как показали исследования". Кто и что показал? Кто и когда проводил эти исследования? Это всё просто бормотание тех, кто или убеждён, что евреи их "спасают", или имеет свой интерес в этом деле.
Меня НЕ интересует, что испытывали в Израиле на их детях. Явно не то, что на детях гоев. раз в Волгограде от испытания вакин на детях они стали инвалидами. И зачем нужна профилактика если дети НЕ болеют ковидой? Что само по себе очень странно. Все случаи о якобы заболевании детей ковидой имеют явно притянутые за уши обстоятельства, которые я наблюдаю уже более года. Так к примеру, в последнее время читаю грустные новости, тот или иной актёр ушел из жизни. Официальные СМИ "умер от коронавируса" (причём читаю что был ПРИВИТ!) И тут же читаю, на самом деле скончался от осложнений на сердце. То есть смерть от ковиды просто выписывают как рецепт всем подряд! Не от вакцин ли возникли эти осложнения? и мне тут же начинают голосить тонкие голоски адептов секты ковидологов, что именно злая ковида а не вакцина причины сердечных заболеваний! Вон оно что! И пример Израиля приводят...может ещё пример каких нибудь островов из забытых богом архипелагов приведёте?
Вы так уверены, что вокруг все дураки?
Даже по РФовской статистике, смертность от ковида, ниже всех других причин.
Большинству в РФ медицина уже и так отказана твоими хозяевами в кремле.
В РФ, не смотря на ханжеские действия кремля, якобы заботы о детстве и материнстве, падает рождаемость и увеличивается смертность, включая детей. 20 лет над детьми проводятся психотропные эксперименты в плане воспитания и образования. Уже дети начали вести себя не адекватно и протестовать; за последние время участились их выступления с оружием в руках против этой системы. Такое становится понятно многим. Даже глава СК РФ Быстрыкин выступил с предложением вернуть советскую систему образования, что ему явно не простят. Теперь враги России добрались до медицины. Сколько времени еще будет продолжаться эта преступная оргия и издевательство торгашей над людьми под аплодисменты мировой финансовой олигархии (мафии), власть которой теряет мировую устойчивость? Кремль тоже, как за соломинку, уцепился за это мракобесие, которое, наряду с полицией и гвардией, обеспечивает его защиту от народного недовольства античеловеческой политикой.
А что тут исследовать - я вам и так скажу. Принцип действия этой жижы мне чем-то напоминает фильм "Муха" - "компьютер с телеподом, смущённый наличием двух форм жизни в отправляющем телеподе, слил человека с мухой на молекулярно-генетическом уровне. Сет продолжает меняться, теряя части тела и становясь менее человечными по внешности". Кстати, этот процесс должен быть достаточно продолжительным во времени. Но я уверена, что мы обязательно доживем, чтобы на свои глаза увидеть, как все прошедшие модную процедуру, будут выть от боли и рыдать. Но уже ничего нельзя будет изменить. Ну им же нужно любой ценой утилизировать 2/3 населения планеты, вот и придумали, чтобы уже было наверняка. А потом они вам скажут - мол произошла ошибка. Компьютер не правильно понял поставленную задачу - поэтому вы просто "слились" с коронавирусом на молекулярно-генетическом уровне. А потом вы просто начнете гнить живьем, превраясь при этом в квкое-то непонятное существо. Кстати, для справки - подобные вакцины должны проходить испытание больше 10 лет. Они уже нарушили технологию их производства. Поэтому сказать потом, что они не знали, что так будет - не составит для них особого труда...