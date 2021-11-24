Миронов призвал Генпрокуратуру и Счетную палату проверить «Роснано»
Ситуация вокруг долгов «Роснано» заслуживает внимания Счетной палаты и Генпрокуратуры. Об этом журналу «Компания» сообщил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
По его словам, правительству также необходимо изменить правила работы госкомпаний, чтобы не допускать «финансовых авантюр».
«В обстоятельствах этой истории, безусловно, должна разбираться Счетная палата, а при необходимости и Генеральная прокуратура. Лично мне как законодателю, участвующему в формировании федерального бюджета, в котором в том числе заложены расходы на “Роснано”, непонятно, как так получилось, что государственная компания оказалась в долгах как в шелках», — сказал Миронов.
Он напомнил, что занимать «Роснано» приходится чужие средства, а отдавать с процентами «свои, в этом случае бюджетные, то есть народные деньги». Он также отметил, что после проверки правительство должно изменить правила работы госкомпаний и ограничить возможность их бесконтрольного участия в привлечении кредитов. Политик подчеркнул, что «финансовые авантюры могут быть интересны биржевым игрокам и частным дельцам», но не руководству госкомпаний, «перед которыми стоят задачи государственной важности».
«Не хотелось бы, чтобы теперь эти задачи оказались на грани срыва из-за чьих-то, мягко говоря, необдуманных действий», — резюмировал Сергей Миронов.
Ранее «Роснано» заявило, что обсуждает с кредиторами и крупными держателями своих облигаций возможные сценарии реструктуризации долгов, часть из которых не покрыта гарантиями государства. По информации СМИ, задолженность корпорации составляет более 148 миллиардов рублей, из которых 108 миллиардов обеспечены государственными гарантиями.
Комментарии читателей Оставить комментарий
эта структура создана специально под авантюриста Толю,а вы-сажать!
Думские приживалки от левых партий освоили для себя лично новую выгодную позицию: выступать с критикой уже принятых законов и решений. Это все равно, что сотрясать воздух, на электорат, показывая, что они такие смелые и открыто борются за справедливость. Но это же понятно и смешно. Особенно отличаются Жириновский, Зюганов и Миронов. Они сидят в теплой думе постоянно обнуленные, как президент в кремле и вполне довольны. Выступили с критикой, а потом со своими "противниками" вместе распивают кофе и анекдоты рассказывают. Живут между собой дружно и с президентом встречаются. Толку от них ноль, правда для ЕР и кремля они создают видимость демократии, а не деле только работать мешают. Их фракции ни кому не нужны, кроме кремля.
Россия на грани войны, а они всё воруют и воруют, всё делят бабло и делят.
Никакого аудита не будет! Так как после него придется сажать пожизненно ваучерную рыжую крысу, а она почему-то так дорога нынешней власти.
Да не будут ОНИ "Роснано"проверять,потому что ОНИ "СВОИХ" не бросают!