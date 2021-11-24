Миронов призвал Генпрокуратуру и Счетную палату проверить «Роснано»

16:24 24.11.2021

Ситуация вокруг долгов «Роснано» заслуживает внимания Счетной палаты и Генпрокуратуры. Об этом журналу «Компания» сообщил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, правительству также необходимо изменить правила работы госкомпаний, чтобы не допускать «финансовых авантюр».

«В обстоятельствах этой истории, безусловно, должна разбираться Счетная палата, а при необходимости и Генеральная прокуратура. Лично мне как законодателю, участвующему в формировании федерального бюджета, в котором в том числе заложены расходы на “Роснано”, непонятно, как так получилось, что государственная компания оказалась в долгах как в шелках», — сказал Миронов.

Он напомнил, что занимать «Роснано» приходится чужие средства, а отдавать с процентами «свои, в этом случае бюджетные, то есть народные деньги». Он также отметил, что после проверки правительство должно изменить правила работы госкомпаний и ограничить возможность их бесконтрольного участия в привлечении кредитов. Политик подчеркнул, что «финансовые авантюры могут быть интересны биржевым игрокам и частным дельцам», но не руководству госкомпаний, «перед которыми стоят задачи государственной важности».

«Не хотелось бы, чтобы теперь эти задачи оказались на грани срыва из-за чьих-то, мягко говоря, необдуманных действий», — резюмировал Сергей Миронов.

Ранее «Роснано» заявило, что обсуждает с кредиторами и крупными держателями своих облигаций возможные сценарии реструктуризации долгов, часть из которых не покрыта гарантиями государства. По информации СМИ, задолженность корпорации составляет более 148 миллиардов рублей, из которых 108 миллиардов обеспечены государственными гарантиями.