Голикова: детей до 15 лет будут вакцинировать с согласия родителей

18:25 24.11.2021

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что прививки от коронавируса детям будут делать с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

«Профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет. Либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет», - сказала она на совещании у президента России Владимира Путина.

По словам заместителя главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Дениса Логунова, в России уже разрешили применение вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет. «Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», - цитирует его слова РИА Новости.

В гражданский оборот вакцина для детей может поступить уже в конце декабря.

Напомним, ранее Владимир Путин также поручил российскому правительству проработать вопрос о создании вакцины для детей от двух лет.

«Прошу правительство уделить этому (созданию вакцины – прим. ред.) должное внимание и в отведенные для этой работы сроки все профинансировать, проследить, как идет работа, и поддержать специалистов, которые этим занимаются», – сказал он.