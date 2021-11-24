Голикова: детей до 15 лет будут вакцинировать с согласия родителей
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что прививки от коронавируса детям будут делать с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.
«Профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет. Либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет», - сказала она на совещании у президента России Владимира Путина.
По словам заместителя главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Дениса Логунова, в России уже разрешили применение вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет. «Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», - цитирует его слова РИА Новости.
В гражданский оборот вакцина для детей может поступить уже в конце декабря.
Напомним, ранее Владимир Путин также поручил российскому правительству проработать вопрос о создании вакцины для детей от двух лет.
«Прошу правительство уделить этому (созданию вакцины – прим. ред.) должное внимание и в отведенные для этой работы сроки все профинансировать, проследить, как идет работа, и поддержать специалистов, которые этим занимаются», – сказал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Свою бы нерастраченную энергию мадам Голикова, Гинцбург и Ко направили бы на создание эффективного препарата для лечения Ковида. Чтоб тяжко заболевшие люди могли легко с этой болезнью справиться, получить иммунитет и тем самым в обществе выработался иммунитет коллективный, безо всяких вакцинаций, побочных эффектов, рисков, куаркодов, запретов, локдаунов, экспериментов над чужими детьми (своих у Голиковой нет). Как такой вариант? Или у вас цели совсем иные? Это не тот результат, на который вас нацелили ваши хозяева?
Прочла про эту Голикову: оказывается, что собственных детей у неё нет. Этим-то всё и объясняется: своих нет, чужих не жалко! Можно ставить эксперименты.
Куда КГБ смотрит, у них дети, внуки есть? Чью волю исполняет Голикова? США, сионистов? Не пора ли "мадам Арбидол" вызвать в следственный комитет?
Нет законченных стройных решений, какой-то сумбур, показывающий что государство не управляемое, а никчемные чиновники, кто в лес- кто по дрова. Это короновирусная вспышка показала полную несостоятельность кремля решить вопросы даже самые простейшие, например даже с надуманной пандемией и с вакцинацией. А если действительно что то серьезное проявится, если война, тогда сразу капец. Они же ни на что кроме воровства и коррупции не способны.
Доктор Менгеле нервно курил бы в сторонке глядя на голикову и президента страны, который разрешает ставить эксперименты на детях.
С согласия??? С такого же согласия как и всех остальных...
Иуды!!!