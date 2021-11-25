Пост Володина о законопроектах по QR-кодам собрал шквал комментариев

15:49 25.11.2021

24 ноября Вячеслав Володин написал в своём телеграме пост о врачах, обратившихся к противникам вакцинации, и о законопроектах по QR-кодам. При этом спикер Госдумы открыл возможность комментировать данное сообщение, отметив: «Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может».

К моменту публикации статьи под записью политика насчитывается уже свыше 300 тысяч комментариев, лента продолжает стремительно расти – россияне буквально взорвали телеграм Володина своей «обратной связью».

«Сегодня врачи 11 больниц обратились к противникам вакцинации от коронавируса. Разделяю и поддерживаю позицию врачей. Они борются за жизни пациентов, знают реальную ситуацию — то, что происходит в «красных зонах», реанимациях. Понимают, какие меры действительно эффективны. Им небезразлично, когда они сталкиваются с тем, что некоторые политики и общественные деятели публично подвергают сомнению пользу вакцинации.Со своей стороны делаем все возможное, чтобы сохранить работоспособность парламента.92% депутатов и 97% сотрудников аппарата имеют иммунитет к коронавирусу.

Но несмотря на это сегодня 4 депутата болеют. За последние 10 дней ушли из жизни 2 работника аппарата.Прорабатываем вопрос, чтобы те, кто приходит в Думу, имели QR-код. Прежде всего речь идет о наших коллегах из Правительства, экспертах. Планируем реализовать это решение уже в декабре.Не все идет гладко, но наша позиция — что правильно начинать с себя.

Что касается вызвавших общественный резонанс законопроектов о QR-кодах. Они направлены в рассылку до 14 декабря ― в регионы, в Общественную и Счётную палаты, Совет Федерации. Важно их всесторонне обсудить — они касаются людей. У граждан, законодателей, регионов, представителей общественности, экспертов есть время и возможность внимательно изучить оба законопроекта, высказать свои замечания и предложения.

В адрес Государственной Думы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются. Это мнение людей. По этим вопросам нам предстоит диалог с Правительством — инициатором законопроектов о QR-кодах.

Мы понимаем ответственность, поэтому считаем необходимым, чтобы еще до первого чтения три профильных комитета — по безопасности, охране здоровья и транспорту — провели обсуждения законопроектов. Такие встречи с представителями Правительства пройдут и во всех фракциях. В завершение. Нам важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан.

Об этом говорил наш Президент Владимир Путин. Каким будет решение — покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которую они займут по этому вопросу. Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может. Кстати, в том числе по этой причине принял решение открыть комментарии», - написал Вячеслав Володин.

«Новые Известия» приводят несколько комментариев пользователей в ответ на сообщение председателя Госдумы (орфография и пунктуация сохранены):

- Такие законопроекты вызывают только ненависть. Вам еще пенсионную реформу не забыли.

- Вячеслав Викторович, услышьте, нас, пожалуйста! Мы не против вакцинации. Мыпротив *принудительной* вакцинации! Мы против разделения людей на привитых и непривитых, на чистых и нечистых! Мы против введения qr- кодов, которые ограничивают наши права и свободы. Мы просто хотим спокойно жить и растить наших детей в свободном и равноправном обществе!

- Отменить куар коды в Казани !!! Иначе все Подмосковье туда поедет и спасет ребят

- Против Qr!!! Мы- не товар!!! Детей не трогать!!!!

- Мы обсуждаем сейчас Чудовищные по своей сути законопроекты. Они отменяют и попирают основные и неотъемлемые, гарантированные Конституцией РФ права и свободы граждан! Недопустимо принятие данных законов. Более того, разработчиков этих антиконституционных положений следует привлекать к ответственности по всей строгости. Напомню, все это происходим в стране, победившей миллионами жизней фашизм, а наши неуважаемые инициаторы законопроектов идеи фашизма сейчас вновь пытаются продвинуть под видом заботы. Нам не нужна такая забота. У всех людей в этом мире должны оставаться их права и их свободы. А защищать население от болезни следует пропагандой здорового образа жизни, обеспечением малоимущих людей доступом к витаминам и иммуностимулирующим средствам. Да, вакцину тоже следует обеспечить для людей, но лишь для тех граждан, кто хотел бы ею воспользоваться добровольно, а не под страхом ограничений.

- Почему ВОЗ фактически заменила власть в нашей стране? Почему попираются права человека, конституция и законы? Где общественное обсуждение законов о кодах? Я свободный человек, мои дети свободные люди и наше волеизъявление - нет закону о куаркодах!

- Лучше бы дали информацию сколько уже переболевших ковидом людей оказывается в стационаре? И дайте статистику сколько вакцинированных находятся в больницах!

- Вячеслав Викторович, я и моя семья против введения куар-кодов и требуем отозвать законопроекты об их введении! Куар-коды не предотвратят распространение вируса, а только приведут к дискриминации большего процента граждан!

- НАША СТРАНА ПРОТИВ QR - ФАШИЗМА 21 ВЕКА!!!!

- Мои соседи (старики) с кнопочными телефонами (привитые) просили передать вам, что они против куаркодов! Они против разделения людей и против меток!

- Безусловно против всего этого! Против кодов, против принудительной вакцинации, против масочного режима. Мы все хотим жить, а не существовать и исполнять чьи-то прихоти! Все должны быть равны и свободны в своём выборе !

- Вместо принудиловки вакцинами обеспечьте Вы Людей витаминами, пригласите ученых и врачей, пусть рассказывают по телеку как поднимать иммунитет. Запретите рекламу вакцинации!

- За добровольность! Против сегрегации через коды!

- Моя родственница поставила прививку из-за того, что её не пустили к стоматологу. В тот же вечер она почувствовала тяжесть в груди. У неё развилась пневмония. Она фельдшер, прививку ставить не хотела, но испугалась, что теперь не сможет лечить зубы. Моя свекровь собралась вакцинироваться потому что её не пустили в магазин. Это вот забота о здоровье? Не пускать людей в транспорт, в больницу, в магазин? Это нарушение прав! Эти пенсионеры проработали всю жизнь для того, чтобы их не пустили без куаркода в магазин, к стоматологу, в маршрутку? Это их право, их здоровье, им решать, как о нем заботиться! Я против введения куаркодов. Я против разделения людей. Я против принуждения к вакцинации.

- НЕТ QR кодам !! Это антиконституционно !! Законопректы № 17357-8 и 17358-8 нарушают наши права :

- на свободу передвижения (ст. 27 Конституции РФ), - на мирные собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31), - на право исповедовать религию (ст. 28, ведь богослужение в храме - это тоже общественное мероприятие), - на свободу предпринимательской деятельности (ст. 34), - на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (ст. 44), - на личное обращение в органы власти и получение госуслуг (ст. 33), - на образование, охрану здоровья и медицинскую помощь -- если так решат губернаторы (ст.ст. 41 и 43), - и - прежде всего -- на защиту достоинства личности и гарантию равенства прав и свобод вне зависимости от обстоятельств (ст. 19 и 21).

- Я против принудительной вакцинации и куар-кодов. Это вообще не про здоровье!

- Россия вам этого не простит! Не вздумайте вводить античеловеческие законы, народ и так уже измучен!

- Я не противник вакцин! Все документы, которые вы перечислили я не должна представлять при входе торговый центр, кафе-заведения, при входе в общественный транспорт. Я переболела, уже год антитела держатся! С чего бы мне вакцинироваться? Мне врач сказала ждать, когда антитела понизятся. Мои близкие приняли решение о вакцинации и также против куаркодов. Почему они всем должны раскатывать о своих прививках?! Это их личное дело! Более того, даже вакцинированные и с куаркодом могут болеть и так же распространять вирус. Тогда к чему эти куаркоды?! Если это н про болезнь? Людей пытаются искусственно разделить! А сегрегация недопустима! Разделение людей НДОПУСТИМО!

- Выход из Воз немедленно, никаких кодов , никаких прививок против воли и принуждению !нет сегрегации!

- Насчёт врачей - больницы не на Луне находятся -в них работают наши мамы, папы, сестры, тети, друзья! И рассказывают какая вакханалия творится там, как накручивают статистику по ковиду, чтобы получить деньги из бюджета!! Что трагические случаи после вакцинации не фиксируют, а оформляют как ковид!!! Как относятся к больным, не подходя к ним по несколько дней, или пока не найдёшь чиновника, по звонку которого начинают лечение!!! Как недавно девочка 8 лет умирала на руках матери, потому что врач не стал делать операцию из-за положительного теста на ковид!! И ещё много много чего такого можно рассказать. Так что пусть это письмо показушное эти врачи засунут куда подальше!! МЫ ЗНАЕМ БЕЗ НИХ ЧТО ТВОРИТСЯ В БОЛЬНИЦАХ!!!!!

- Против введения принудительных QR-кодов. Против разделения людей на «хороших» с кодом и «плохих» без!

- …Призываю к благоразумию ради детей и внуков!