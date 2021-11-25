Спасатели прервали операцию на шахте в Кузбассе из-за угрозы взрыва

Фото с сайта pixabay.com

Спасатели были вынуждены покинуть шахту в Кемеровской области, где утром сегодня произошло задымление, из-за угрозы взрыва. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона, а также источник ТАСС.

«Срочно выводят всех горноспасателей из шахты, концентрация газа может спровоцировать взрыв», — говорит собеседник агентства.

Ранее врио министра МЧС Александр Чуприян расскзаал РБК, что для того, чтобы дойти до оставшихся в шахте горняков спасателям нужно преодолеть в задымленной зоне 7–8 км по выработкам. «Это разветвленная сеть, и вот сейчас 11 отделений этим занимаются, к сожалению, находят уже тела», — пояснил Чуприян.

Инцидент в угольной шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября на глубине 250 метров. Работа в шахте, в которой в тот момент находилось 285 горнорабочих, была приостановлена из-за задымления. На поверхность выбрались 239 человек, из оставшихся под землей 46 горняков 11 погибли, передавала пресс-служба администрации Кемеровской области. Позднее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил об одиннадцатом погибшем.

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