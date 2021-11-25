Первый регион не одобрил федеральный законопроект о QR-кодах

15:48 25.11.2021

Федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта не набрал в парламенте Северной Осетии необходимого для одобрения числа голосов. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе законодательного собрания по итогам заседания.

«За» проголосовали 30 депутатов законодательного собрания Северной Осетии из 70. При этом против высказались 12 человек.

Речь идет о законопроектах, которые кабмин внес в Госдуму 12 ноября. Они предполагают введение системы QR-кодов в ресторанах, непродовольственных магазинах, а также в поездах и самолетах. Если документ одобрят, то эти ограничения будут действовать до февраля 2022 года.

Северная Осетия стала первым и пока единственным регионом, выступившим против законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Федеральную инициативу уже поддержали парламенты Башкирии, Татарстана и нескольких других регионов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь днем ранее отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.