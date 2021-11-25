Первый регион не одобрил федеральный законопроект о QR-кодах

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Федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта не набрал в парламенте Северной Осетии необходимого для одобрения числа голосов. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе законодательного собрания по итогам заседания.

«За» проголосовали 30 депутатов законодательного собрания Северной Осетии из 70. При этом против высказались 12 человек.

Речь идет о законопроектах, которые кабмин внес в Госдуму 12 ноября. Они предполагают введение системы QR-кодов в ресторанах, непродовольственных магазинах, а также в поездах и самолетах. Если документ одобрят, то эти ограничения будут действовать до февраля 2022 года.

Северная Осетия стала первым и пока единственным регионом, выступившим против законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Федеральную инициативу уже поддержали парламенты Башкирии, Татарстана и нескольких других регионов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь днем ранее отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.11.2021, 20:47
    Гость: За народ всего один лишь заступился регион!?

    Всем другим не писан, что ли, Основной в РФ Закон,
    Запрещающий (всученьем в данном случае "вакцины")
    С гражданами обращаться, как с бесправною скотиной??

  3. 25.11.2021, 18:56
    Гость: Не до, а после февраля

    Если посмотреть шире, режиму проблемы жителей России не волнуют. Это не раз косвенно подчеркивал и попка. Срыв навязываемого населению шмурдяка может дать трещину в устои преступного и нелигетимного правления. Породить сомнения в его законности.

  4. 25.11.2021, 18:40
    Гость: Дед

    Не зря у осетин за Великую Отечественную самый большой процент Героев Советского Союза.
    Уважение Вам ,горцы!

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