Первый регион не одобрил федеральный законопроект о QR-кодах
Федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта не набрал в парламенте Северной Осетии необходимого для одобрения числа голосов. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе законодательного собрания по итогам заседания.
«За» проголосовали 30 депутатов законодательного собрания Северной Осетии из 70. При этом против высказались 12 человек.
Речь идет о законопроектах, которые кабмин внес в Госдуму 12 ноября. Они предполагают введение системы QR-кодов в ресторанах, непродовольственных магазинах, а также в поездах и самолетах. Если документ одобрят, то эти ограничения будут действовать до февраля 2022 года.
Северная Осетия стала первым и пока единственным регионом, выступившим против законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Федеральную инициативу уже поддержали парламенты Башкирии, Татарстана и нескольких других регионов.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь днем ранее отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всем другим не писан, что ли, Основной в РФ Закон,
Запрещающий (всученьем в данном случае "вакцины")
С гражданами обращаться, как с бесправною скотиной??
Протолкнули со второй попытки.
Если посмотреть шире, режиму проблемы жителей России не волнуют. Это не раз косвенно подчеркивал и попка. Срыв навязываемого населению шмурдяка может дать трещину в устои преступного и нелигетимного правления. Породить сомнения в его законности.
Не зря у осетин за Великую Отечественную самый большой процент Героев Советского Союза.
Уважение Вам ,горцы!
Почти осетин.:))))