В парке «Патриот» установят копию зала, где проходил Нюрнбергский процесс

Точная копия зала, в котором проходил Нюрнбергский процесс над фашистскими преступниками, будет размещена в подмосковном парке "Патриот". Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя предложение главы Российского исторического общества Сергея Нарышкина.

Нарышкин, выступая в пятницу на конференции, организованной Министерством обороны РФ, рассказал, что при работе над фильмом в связи с 80-й годовщиной завершения работы Нюрнберского военного трибунала над нацистами в одном из павильонов "Мосфильма" была сооружена точная копия знаменитого зала во Дворце правосудия Нюрнберга, где проходил судебный процесс.

"Авторы фильма готовы безвозмездно передать этот зал Министерству обороны России. И он мог бы разместиться в подмосковном парке "Патриот", - приводит слова Нарышкина ТАСС.

"Конечно, мы не просто найдем место, а найдем достойное место в парке "Патриот", потому что на сегодняшний день это самое посещаемое место из музейных комплексов в нашей стране. И раз уж говорить о музейно-храмовых комплексах, то, конечно, не только в нашей стране. Только в этом году его посетили уже более 2 млн человек", - сказал министр.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.11.2021, 23:13
    Гость: Пусть поторопятся!

    Строить надо ударными темпами, Нюрнберг 2.0 уже идёт! Так что зал определённо пригодится для окончательного вердикта и самых главных обвиняемых!

  3. 26.11.2021, 23:10
    Гость: А на себя слабо примерить?

    Вам подойдёт больше! Вас, вроде, никто не трогает? Если у вас чешется, чешите в другом месте, как говорил ВСЧ.

    Комнатку-то для Трибунала готовят для таких ретивых, соучастников преступления против человечества, любителей неклеивать ярлыки на сограждан и доносить, штрафовать и прочее.
    Рязанский депутат с расстрелами уже прославился на весь мир!
    Нехорошо, и слава какая-то дурная! Но как аргумент в свою защиту слабоватый!

  4. 26.11.2021, 23:03
    Гость: А кто виноват в этом?

    Фашисты, уничтожившие людей, живших в этих деревнях и малых городах, которые и сегодня здесь, как и "мертвец" 64! Плачьте о своих преступлениях, нацисты и коллаборанты!

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