Москва занимает первое месте в РФ по числу заразившихся с 71% привитых

Согласно данным, опубликованным на портале стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 71%.

«По данным на 26 ноября, 6 252 513 - вакцинация первым компонентом, 5 676 308 - полная вакцинация, 71% - коллективный иммунитет», - указано на сайте.

При этом в настоящее время Москва занимает первое место в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 933 979 случаев заражения, выздоровел 1 755 581 человек, умер 33 821.

Что касается всей России, то сообщается, что уровень коллективного иммунитета достиг 51,8%, а заболеваемость в настоящее время составляет примерно 175 случаев на 100 тысяч населения.

«Если же судить только по заболеваемости, то в целом за неделю она снизилась в РФ на 6,1% и составила 175,6 случая на 100 тыс. населения», - рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.11.2021, 00:45
    Гость: Дурят нашего .нашего брата, ой дурят

    Коллективным иммунитетом.
    Во Франци прив о уже 89%, а заболеваемость растет.НО.
    От локдауна они отказали и решили в ем делать бустер, через 5 мес.
    Не сделаешь как надо, никуда не....

    А на ярмарках (надо полагать на улице) не отря на прививки надо быть в маске и соблюдать дистанцию.
    Ну и на.....такая иммунизация???

    А получаеццо ради аусвайса.
    Думайте ,граждане и гражданки

  4. 26.11.2021, 23:37
    Гость: похоже

    ходячей чашечкой Петри был больной СПИДом. Вскрытие русских алкоголиков показывает. что у них печень в хлам, зато сосуды в идеале. Похоже, русские выбрали правильную тактику борьбы с ковидом.

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