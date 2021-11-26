Москва занимает первое месте в РФ по числу заразившихся с 71% привитых

16:44 26.11.2021

Согласно данным, опубликованным на портале стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 71%.

«По данным на 26 ноября, 6 252 513 - вакцинация первым компонентом, 5 676 308 - полная вакцинация, 71% - коллективный иммунитет», - указано на сайте.

При этом в настоящее время Москва занимает первое место в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 933 979 случаев заражения, выздоровел 1 755 581 человек, умер 33 821.

Что касается всей России, то сообщается, что уровень коллективного иммунитета достиг 51,8%, а заболеваемость в настоящее время составляет примерно 175 случаев на 100 тысяч населения.

«Если же судить только по заболеваемости, то в целом за неделю она снизилась в РФ на 6,1% и составила 175,6 случая на 100 тыс. населения», - рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.