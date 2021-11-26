Москва занимает первое месте в РФ по числу заразившихся с 71% привитых
Согласно данным, опубликованным на портале стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 71%.
«По данным на 26 ноября, 6 252 513 - вакцинация первым компонентом, 5 676 308 - полная вакцинация, 71% - коллективный иммунитет», - указано на сайте.
При этом в настоящее время Москва занимает первое место в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 933 979 случаев заражения, выздоровел 1 755 581 человек, умер 33 821.
Что касается всей России, то сообщается, что уровень коллективного иммунитета достиг 51,8%, а заболеваемость в настоящее время составляет примерно 175 случаев на 100 тысяч населения.
«Если же судить только по заболеваемости, то в целом за неделю она снизилась в РФ на 6,1% и составила 175,6 случая на 100 тыс. населения», - рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Должны, а кому следует и давать правдивую инфо
Коллективным иммунитетом.
Во Франци прив о уже 89%, а заболеваемость растет.НО.
От локдауна они отказали и решили в ем делать бустер, через 5 мес.
Не сделаешь как надо, никуда не....
А на ярмарках (надо полагать на улице) не отря на прививки надо быть в маске и соблюдать дистанцию.
Ну и на.....такая иммунизация???
А получаеццо ради аусвайса.
Думайте ,граждане и гражданки
а что это, по вашему?
ходячей чашечкой Петри был больной СПИДом. Вскрытие русских алкоголиков показывает. что у них печень в хлам, зато сосуды в идеале. Похоже, русские выбрали правильную тактику борьбы с ковидом.
А, Невидимой руке рынка верить можно?!