Россиянку заподозрили в неуважении к суду из-за картины XV века

18:18 27.11.2021

В Краснодарском крае активистка Яна Антонова отправила в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции письмо с жалобой на судебное решение о прошедших выборах. На отправленном конверте была отпечатана картина XV века «Сдирание кожи с продажного судьи». После этого женщину заподозрили в неуважении к суду, потребовали объяснений и пригрозили обратиться в правоохранительные органы для предварительного расследования, сообщает Znak.com.

В конверте находилась жалоба на решение Ленинского суда об отказе в признании недействительными результатов выборов в городскую думу Краснодара. В судебном ответе, опубликованном активисткой в соцсетях, также сообщается, что Антонова теперь должна объяснить изображение необычной картины на конверте.

«Названная кассационная жалоба направлена в суд в конверте с изображением картины, подписанной как „Сдирание кожи с продажного судьи“. Суд считает, что названное обстоятельство требует пояснений от Антоновой Я. Г., в том числе в целях исключения неуважительного отношения к суду, рассмотрения вопроса о наличии основания для наложения судебного штрафа, а также, в случае установления достаточных данных, для направления в органы предварительного расследования материалов для принятия соответствующего решения», — говорится в судебном документе.

Как уточнила сама активистка, конверты с картиной нидерландского художника Герарда Давида были напечатаны еще в 2018 году для отправления жалоб в Краснодарский краевой суд на административный арест адвоката Михаила Беньяша.

История у картины интересная: нидерландский живописец закончил ее в 1498 году специально для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге. Она была призвана напоминать, что суд обязан судить справедливо. Этот сюжет основан на истории, описанной еще древнегреческим историком Геродотом. Так, персидский царь Камбис приказал казнить царского судью Сисамна, подкупленного деньгами, самым мучительным образом. Художник перенес действие в привычные ему реалии конца XV века — западная Фландрия и правление Филиппа Габсбурга.

На данный момент картина «Сдирание кожи с продажного судьи» находится в Муниципальной художественной галерее города Брюгге.